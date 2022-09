Ismét sikeres sportolókat köszöntött a győri városháza. Az elismeréseket Török Zsolt, a sportosztály vezetője adta át a versenyzőknek, akik az elmúlt időszakban számos sikert elértek a nemzetközi porondon.

Mint azt Török Zsolt elmondta: az elmúlt években a helyzet nem volt mindig kegyes a sportolókhoz sem, akiknek becsületére válik, hogy így is legjobbjukat nyújtják a versenyeken. Ennek pedig meg is van az eredménye, hiszen világversenyen állhattak a dobogóra, nem egy esetben annak a tetejére.

Elismerést vehetett át a Győri Úszó SE búvárúszója, Bukor Ádám és edzője, Jakoda Tibor. A Győri LK sportlövői, Boros László és Sike József is a város jutalmában részesültek, ahogyan a Győri AC evezőse, Szabó Bence is. Neki még az egyetemi Európa-bajnokságon voltak egészségügyi gondjai, melyek szerencsére nem olyan súlyosak, hogy ne tudjon indulni a vasárnap kezdődő világbajnokságon. Az evezős az ünnepségen nem tudott jelen lenni, helyette edzője, a szintén jutalmazott Alföldi Zoltán vette át az oklevelet és az ajándékot. A város elismerte Papp Oszkár, a Győri AC elnökének munkáját is.