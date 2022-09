Az ETO védelme a jelenlegi bajnokságban jól teljesít: a hét meccsből négyen nem kapott gólt, ebből az utolsó hármon érintetlen maradt a hálója.Az Ajka elleni győztes csapatban helyet kapott a hátsó alakzatban Fodor Ferenc is. Tavaly alapembernek számított, idén a Szeged elleni után ez volt a második kilencven perce.

„Jó érzés volt újra a kezdőcsapatban lenni a pályán. Az első félidőben végig domináltunk, több lehetőségünk volt, akár három gólt is lőhettünk volna. A második játékrészben gyorsan megszereztük a vezetést. Utána feljött az ellenfél, olykor nagyon nyomott, de meg tudtuk tartani az előnyünket és még nekünk is voltak további helyzeteink. Örülök a három pontnak” – értékelte a hétvégi találkozót a jogi doktorátussal rendelkező, 31 éves futballista.

„Teljesen új és egyben más a csapatunk, mint a tavalyi volt. Jelentősen átalakult a játékoskeret, sokan érkeztek és sokan is távoztak. A játékrendszerünk is merőben eltér a tavalyitól. Összességében jó, hogy kevesebb gólt kapunk, talán elöl kellene többet kihasználni a helyzeteinkből, akkor még sikeresebbek lennénk. De a jelenlegi helyzetünkre sem lehet panasz.”

Az ETO pontazonossággal a negyedik helyen áll a táblázaton. Kicsivel több szerencsével – például a soroksári végjátékban – azonban még előkelőbb pozíciót is elfoglalhatna a fiatal gárda.

„Figyelembe kell venni, hogy újjáalakuló csapat a miénk, rengeteg poszton történt változás – folytatja Fodor Ferenc. – Az eredményeket tekintve azt gondolom, hogy jó teljesítménynek fogható fel, amit eddig elértünk. Előbbre nem tekintünk, mindig csak a következő meccsre koncentrálunk.”

Ez pedig vasárnap az eddig még veretlen – a Gyirmóttal és az ETO-val együtt 13 ponttal rendelkező – Pécsi MFC elleni lesz.

„A Győri ETO számára hazai pályán csak a győzelem elfogadható – mondja az esélyekről. – Jól szervezett, jó csapat lesz az ellenfelünk, a nyár óta új szakmai stáb dolgozik ott is, és már meglátszik az edzők keze munkája a játékukon. A tévében is láttam meccsüket, fizikálisan erős csapatról beszélünk. Előrejátékban viszont szerintem jobb minőséget képviselünk, ez döntő lehet vasárnap. Nekem mindig presztízst jelentenek a Pécs elleni meccsek, hiszen ott kezdtem el futballozni és lettem NB I-es labdarúgó. A városban születtem, a családom jelenleg is Pécsett él. Legutóbb elutaztak Ajkára és szurkoltak nekünk. Vasárnap jönnek Győrbe is, és természetesen hazai győzelemnek szeretnének örülni” – tette hozzá mosolyogva Fodor Ferenc.