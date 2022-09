Őket köszöntötte tegnap a városházán Radnóti Ákos sportért felelős alpolgármester, aki beszédében elmondta: minden eredménynek nagyon örülnek.

"Öt éve Győrben volt ez az olimpiai fesztivál, a mostani érmesek közül többen talán nézőként is jelen voltak, és kaptak ösztönzést arra, hogy még komolyabban sportoljanak, ahogyan biztosan sok gyerek kezdett el annak hatására edzésekre járni. Az ilyen sikerek pedig további lökést adhat minden fiatal sportolónak. Az is megnyugtató, hogy a város legjobb egyesületeiből vannak most is játékosok, sportolók, mert ez is annak bizonyítéka, hogy jó helyen vannak, jó edzőkkel dolgozhatnak. A felkészítőknek is jár tehát az elismerés, és mindenkit biztosíthatok arról, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a sportot" – fogalmazott Radnóti Ákos.