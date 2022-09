Leskó László legendás időkben, a nyolcvanas években volt a Rába ETO játékosa. A szegedi Déléptől eleve azzal a feladattal igazolták át, hogy a győri aranycsapatban a második számú kapus lesz. Eközben bajnoki címet és ezüstérmet, valamint MNK-ezüstöt ünnepelhetett a zöld-fehérekkel. Nemrégiben önéletrajzi ihletésű sorozatot kezdett a közösségi oldalán Mesék a múlt futballjából címmel. A színes történetek között szerepet kapott a Rába ETO egy 1982. őszi mérkőzése is. Eddig még alig vagy egyáltalán nem ismert epizóddal világította meg, az ETO mitől volt akkoriban hazánk legjobb csapata.

„1982 tavaszán a Rába emlékezetes meccsen nyert az Üllői úton 4–3-ra, amivel tulajdonképpen bajnok lett. A következő szezonban november 7-i ünnepi hétvégére sorsolták a Fradi–Rábát. Az országban az egész hét a nagy mérkőzés lázában telt el.

A Fradi a várható nagy közönség miatt a Népstadionba vitte a meccset. Szóval mindenki lázban égett, kivéve Verebes Józsefet és rajta keresztül a csapatot. Alig került szóba a hétvégi meccs, nem gyakoroltatott speciális helyzeteket, nyugalomban telt a hét – nem is értettük.

A meccs reggelén átmozgató edzés volt a program, utána könnyű ebéd, rövid pihenő és indulás Budapestre.

Az edzés kezdési időpontjára nem érkezett meg. Kajánul figyeltük az órát, hiszen percenként 100 forint volt a késéspénz. Öt perc késéssel futott be, lezser mozdulattal ledobott egy ötszázast a gyúrópadra, beült kedvenc foteljébe, elővette az aznapi Népsportot, és elkezdett olvasni. Mintha ott sem lettünk volna... Semmit nem értettünk. Néztünk egymásra, de a mester csak olvasott. Pár perc múlva összecsapta az újságot, és így szólt:

– Miket írogatnak itt össze!? Még hogy az év mérkőzése!? Simán rúgtok egy hármast. Na, majd ebéd után megmondom, hogyan. Győrfi! Vidd ki őket egy negyvenperces át­moz­gatóra.

Ő maga ki sem jött.

Verebes József, a mágus.





Ebéd után összehívta a csapatot. Szerintem szó szerint tudom idézni a taktikai utasítását:

– Ide figyeljetek! Egyáltalán ne foglalkozzatok a téttel, a hangulattal. Játsszunk az elején egy biztos pozíciós játékot, minden kockázat nélkül. A tizedik perc után, Józsi, feljebb tolod a középpályát. És kivárunk. Addig a pillanatig, amíg Beleshez kerül a labda. Ő már a múlt héten bizonytalan volt, meg is találta a közönség. Százkilencven centi fölötti magas, kilencvenöt kilós izomember. Harmat lesz, csúszós a pálya, nehezen fordul. Ebben a pillanatban minden passzolási lehetőséget lezárva letámadunk. Mindenki egy sorral feljebb lép. Gondolkodjatok az ő fejével! A legcélszerűbb megoldása az lenne, ha kibikázná a labdát a stadionból. De ezt a saját közönsége előtt nem meri. Passzolni nincs hova. Ottó, ha megtámadod, akaratlanul cselbe bonyolódik, de azt a harmatos füvön nem tudja kivitelezni. Elveszed tőle a labdát, Lázár indul a rövidre, Győző megy a helyére, Peti és Józsi a visszagurításra, Gyula érkezik a hosszún. Gólt fogtok lőni. Ez lesz az a pillanat amely totális káoszt okoz náluk, hiszen nem ezt várják. Azonnal letámadunk, és gólra gól jön. Idegekkel nem fogják bírni, sima hármas a vége.

Aki nem hiszi, hogy minden szó szerint így történt, az lapozza fel a korabeli újságokat. Ebedli bírta legkevésbé idegekkel, őt a szünetben kiállították, a második félidő jutalomjáték lett, és 3–0 a végeredmény. Az ETO javára.”

A sötét mezes ETO magabiztosan győzte le a Ferencvárost. Fotó: Labdarúgás



Jegyzőkönyv

1982. 11. 07.

Ferencváros–Rába ETO 0–3 (0–2)

Népstadion, 12.000 néző. V.: Nagy B.

Ferencváros: Zsiborás – Jancsika, Dózsa (Szabadi, 18.), Judik, Beles – Ebedli, Rubold, Pogány – Mörtel (Koch, 85.), Szokolai, Pölöskei. Vezetőedző: Novák Dezső.

ETO: Kovács – Szijártó, Hlagyvik, Mile, Magyar - Hannich, Póczik, Burcsa - Szabó (Szepesi, 77.), Szentes, Hajszán. Vezetőedző: Verebes József.

Gsz.: Hannich (2, egyet 11-esből), Burcsa.

Kiállítva: Ebedli (a szünetben).