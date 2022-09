Bravúros győzelemmel – a nemrég még magasabb osztályú Győrszentivánt múlták felül – biztatták kitartásra súlyos beteg támadójukat a megyei II. osztályban szereplő Bőny játékosai, akik hétvégi meccsük előtt „Gyógyulj meg, Dani!” felirattal a kezükben üzentek a társuknak.

Örökölte a betegséget?

A 27 esztendős Lencse Dániel szeptember 4-én még ugyanúgy készült és játszott csapata bajnokiján, ahogy azt korábban sok alkalommal is tette. A meccs amúgy nem sikerült valami fényesen, 3–0-ra kikapott a Bőny, ráadásul Dani a 70. percben még piros lapot is kapott. Azonban mégsem a kiállítás miatt kellett kihagynia a most hétvégi fordulót. A fiatal sportolónak megrepedt az aortája, életveszélybe került.

„Úgy tudom, Dani múlt pénteken lett rosszul – kezdi Zobák Csaba, a bőnyiek elnöke. – A semmiből jött az egész, először csak a közérzetére panaszkodott, majd egyre rosszabbul lett. Valakitől azt hallottam, helikopterrel szállították Budapestre, ahol még aznap meg is operálták.”

Szerencsére sikeres volt a beavatkozás, a fiatalember kicsit már jobban van.

„A testvérével sikerült beszélnem, vele érthetően még nem. Megtudtam, Dani anyukája hasonló betegségben hunyt el. Lehet, örökölte a betegséget, aminek egyébként semmi jele nem volt. Mindannyian aggódtunk, aggódunk Daniért, nem is merem elképzelni, mi lett volna, ha mindez valamelyik bajnokin, vagy akár pénteken, edzésen történik vele. A lényeg, hogy már jól van, s nagyon bízunk a felépülésében. A szép győzelmünket neki ajánljuk.”

A bőnyi együttes tagjai így üzentek a bajba került csapattársuknak, akit múlt pénteken kellett megoperálni. Fotó: Bőnyi Sportegyesület hivatalos oldala / Facebook



Várhatóan Dani nem térhet vissza a pályára.

„Úgy tudom, ez után a betegség után nem szabad futballozni. Dani nyáron érkezett hozzánk, hamar beilleszkedett, s az nagyon gyorsan kiderült róla, hogy mindene a foci. Sajnálom, hogy erről majd le kell mondania, de ennél sokkal fontosabb, hogy túlélte ezt az egészet. Mellette leszünk mi is, s támogatjuk, amiben tudjuk” – tette hozzá a sportvezető.

Mentő a pályán

Súlyos sérülést szenvedett, s jelenleg is a kórházban ápolják Kun Attilát, az ugyanebben az osztályban játszó Dunaszeg focistáját, aki Dunaszentpálon ütközött össze egyik ellenfelével, s kapott légmellet.

Az ETO-ban nevelkedő futballista neve sokak számára ismerős lehet, hiszen 2004-ben ő kapta a Fehér Miklósról elnevezett, legtöbbet fejlődő fiatal győri játékosnak járó díjat.

„Nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz a baj. Egy szögletnél ugrottam fel fejelni, s ütköztem neki az ellenfél egyik játékosának, s először csak az állkapcsom fájt – meséli Kun Attila. – Egy perc múlva aztán már nem kaptam levegőt, nagyon rosszul voltam.”

Attilát kitámogatták az oldalvonalon kívülre, s egy pléddel takarták be.

„Ijesztő látvány lehetett, de nem tudtam ülni, fekve találtam meg azt a pozíciót, ahogy a legkevésbé volt rossz. Így vártuk az időközben kihívott mentőt.”

Amely aztán a győri kórházba vitte a sérült játékost, s ott kiderült, légmellet kapott, veszélyben volt az élete.

„Egy kisebb beavatkozással csövet vezettek be a mellkasomba, ezen vezetik ki a levegőt, amíg meggyógyul a mellhártyám” – folytatta a futballista, akinek az is megfordult a fejében, abbahagyja a játékot.

„Szeretek futballozni, de el kell gondolkodnom azon, amit a párom is mondott. Hároméves gyermekünk van, gondolnom kell rá is, lehet, befejezem a focit. Bevallom, nagyon megijedtem, s nem volt jó percekig a levegőért kapkodni.”