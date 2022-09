Elöljáróban szeretném elmondani: örülök, hogy három NB II-es csapat van a megyében és a győri szurkolókkal együtt közülük kettőt én is újra az NB I-be várok – mondja Glázer Róbert. – A Gyirmót nem érdemelte meg a kiesést a tavalyi idény végén, mert érzésem szerint játékban, taktikában és fizikálisan voltak nála rosszabb csapatok is a mezőnyben. Ami talán a versenyképességét csökkentette, azok a közepes vagy annál is gyengébb képességű légiósok, akik nem hozzátettek a Gyirmót játékához, hanem inkább elvettek belőle.

Stabilitás minden szinten Gyirmóton

– Ezt azért gondoltam elmondani, mert arra a teljesítményre építve indult neki a Gyirmót a jelenlegi bajnokságnak. A vezetésben, a szakmában is stabilitást látok, a közvélemény és a média is elfogadta ezt a helyzetet. Úgy is kezdte a csapat az őszt, hogy a gyors visszakerülésnek nem lesz különösebb akadálya, közben azonban bekövetkezett két hazai vereség. A DVTK elleni mérkőzést személyesen láttam, azon a Gyirmót nem játszott jól. A játékosai távol álltak az ellenfeleiktől, kényszerítőkkel könnyen kipasszolták őket és ezáltal a vendégek többször kerültek gólhelyzetbe. A második félidőre feljavult ugyan a hazai csapat játéka, mégis veszített, a riválisok ellen elbukott pontok pedig mindig jobban fájnak. Ezzel együtt is jelenleg feljutó helyen állnak a táblázaton, ezt kell tartani a bajnokság végéig, akár olyan áron is, hogy az eredményesség felülírja a szép játékot. Az eddigi teljesítményük osztályzata négyes.

Kevés a tizenhárom pont, sok a három vereség

– Az ETO nekem mindig a szívem csücske marad, de ez szerintem mindenki számára érthető. A klubban idén jelentős változások történtek, a nyáron váltás következett be a szakmai vezetésben is. Többségükben jó játékosokat igazoltak, belőlük kell következetes munkával a lehető leggyor- sabban ütőképes csapatot kovácsolni. Látható, hogy elég néhány biztató eredmény, máris kezdenek visszatérni a szurkolók a lelátóra, hiszen ki vannak éhezve a sikerre. Az ellen- őri munkám miatt élőben nem láttam ETO-meccset az ősszel, a játékról így nem tudok véleményt formálni. A Pécs elleni legutóbbi találkozó kapcsán a szurkolókkal beszélgetve, több góllal kellett volna győznie az ETO-nak, mégis kikapott egy azonos fajsúlyú csapattól. A tizenhárom megszerzett pontot kevésnek gondolom, az eddigi három vereséget – ebből kettő hazai – pedig soknak. Ismerem a győri közönséget, ha a csapat harcban lenne a feljutásért, akkor négy-ötezren lennének a lelátón és a játékosok számíthatnának a segítségükre. Az eddigi osztályzatuk hármas-négyes közötti.

Gyors javulást a bennmaradás érdekében

– A Mosonmagyaróvárt többször láttam játszani az NB III-ban, tetszett, amit mutattak: közönségszórakoztató, szép futballt játszottak. Az NB II-ben ezt nem tudták megismételni, az eddigi egy győzelem és öt pont nagyon kevés. Ahogy olvastam, elég balszerencsések voltak a meccseik nagy részében. Valószínű, hogy a csapatot meg kellene erősíteni, mert mindenképpen az a cél, hogy az őszi záráskor már ne kieső helyen álljanak. Onnantól kezdve nagyon nehéz lenne a megkapaszkodás. Az osztályzatuk sajnos csak kettes.