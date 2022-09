Szép időket él meg Vida Boglárka, az ETO FC Győr fiatal játékosa: júniusban az év felfedezettjének járó díjat vette át a RangAdó-gálán, majd nemrégiben 18 évesen bemutatkozott a magyar A válogatottban.A tehetséges labdarúgó Dunaszentpálon lakik, most az egész község büszke rá.

A díjátadó gálán: Vida Boglárka és Margret Kratz. Fotó: mlsz.hu





„Bármerre megyek a faluban, mindenki gratulál – kezdi mosolyogva Vida Boglárka. – Ha kimegyek a helyi futballcsapat meccsére vagy eljárok bármilyen közösségbe, nem győzöm fogadni az elismeréseket.”

Kezdetben a kézilabda mellett kötelezte el magát, de idővel megszűnt a csapat, ahol játszott, ezután váltott sportágat és igazolt le az ETO-ba.

Hamar felfelé ívelt a pályafutása, tagja lett előbb az U17-es, majd az U19-es magyar válogatottnak. Talán ezért sem volt lámpalázas, amikor szeptember ötödikén Gibraltár ellen először húzta fel a felnőtt nemzeti gárda címeres mezét.

„Az eredeti tervek szerint nem lettem volna a kezdőcsapatban, de sajnos az egyik játékostársunk megsérült a bemelegítés során, így nem sokkal a kezdés előtt tudtam meg, hogy játszani fogok – mondta Vida Boglárka. – Ettől függetlenül nagyon örültem a lehetőségnek, hiszen óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy pályára léphettem. Jól éreztem magam a mérkőzésen, sokszor értem labdába, minden csapattársam támogatott, amiben csak tudott. A gibraltári válogatott nem játszik színvonalas futballt, így nem volt nehéz dolgunk ellenük, és kiütéses, 12–0-ás győzelmet arattunk. Margret Kratz szövetségi kapitány – tőle vettem át júniusban a díjamat – jó véleménnyel volt rólam, remélem, legközelebb is meghívót kapok a legjobbak közé.”

Gibraltárra nem kirándulni mentek, de azért kicsit körül tudtak nézni a miniállamban. Vida Boglárka pedig örökre a szívébe zárta a két földrész partjainál fekvő országot.

„Szélső támadóként szeretnék majd gólokat szerezni, gólpasszokat adni a válogatottban is – folytatja a játékos. – Az ETO-val az idén is meg akarjuk nyerni a Magyar Kupát, és vágyunk, hogy ismét bejussunk a bajnoki döntőbe. Idővel szeretném majd kipróbálni magam külföldön is."

A foci mellett ideje nagy részét a tanulás köti le. Mosonmagyaróváron jár egyetemre, agrármérnöknek készül.