Havas Máté Győrben született, és jelenleg is itt él családjával. A futball fiatalon be kellett fejezni egy sajnálatos sérülés miatt. Ám ezután is szeretett sportága kötelékében maradt, elkezdte építeni karrierjét a pálya másik oldalán. Először Ménfőcsanakon vállalt szerepet edzőként, majd utánpótlás szakágvezetőként, ahol komoly bázist építettek fel már óvodás kortól - szerepel a győri zöld-fehérek hírében.

2009-ben került az ETO-hoz, itt végig járta a szamárlétrát, az U7-es korosztály segédedzőjétől egészen az akadémia igazgatói szintig. 2017-ben a Puskás Akadémiára került, ahol kezdetben a kiválasztás volt a feladata, majd időközben hozzá került az Akadémia operatív működése. Az évek során Sportmenedzser diplomát szerzett a Testnevelési Egyetemen, emellett rendelkezik UEFA „A” licensszel és MLSZ-Akadémia igazgató képesítésekkel.

Havas Máté már nagyon várja, hogy ismét szülővárosában dolgozhasson a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia és az ETO sikereiért.

- Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek hat év után – kezdte Havas Máté. – Vannak terveim, emellett a vezetők megfogalmazták, hogy egy racionálisan és hatékonyan működő akadémiát szeretnének látni. Nagy hagyományokkal rendelkezik a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia, bízom benne, azon az úton tudunk tovább menni, hogy minél több tehetséges játékost tudunk adni a magyar labdarúgásnak, első sorban természetesen a felnőtt csapatunknak.