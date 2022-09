Kovács Bálint kisgyermekként nagybátyja hatására pattant motorra, s rögtön a sebesség szerelmese lett.

Kis túlzással azóta le sem szállt a járműről, s a még mindig csak húszéves versenyző már fiatalon igazolta tehetségét.

Négyévesen már motorozott

„Első motoromat négyéves koromban kaptam, hamarosan pedig már egy utánpótlás-nevelő egyesületnél róttam a köröket. Az első felnőtt országos bajnoki címemet 2018-ban nyertem ezer köbcentiméteres kategóriában, 2019-ben német kupagyőztes lettem, tavalyelőtt pedig megnyertem a közép-európai Alpok–Adria Bajnokságot. Pályám eddigi legnagyobb sikerét az idei szezonban értem el, hiszen az endurance – vagyis hosszú távú – világbajnokság belgiumi futamán ötödikként értem célba” – sorolta pályafutása mérföldköveit a fiatal motoros. Kovács Bálint a közelmúltban újabb nagyszerű eredményt ért el, hiszen megdöntötte a magyar motorosok körrekordját a Hungaroringen.

Kovács Bálint a győri kampuszon.

1.50-en belül

„Ezer köbcentis motorral futottam az 1.49,428-as köridőt. Az abszolút rekordot a német bajnokság keretein belül érték el a Hungaroringen, de az egy háromnapos rendezvény, sokkal több idejük van a pálya kiismerésére és a beállítások hangolására, illetve a kiélezett verseny is folyamatosan gyorsabb tempóra sarkallja a motorosokat. Én az 1.50 alatti időt az egynapos magyar bajnoki fordulón futottam meg, ennek ellenére a hazai versenyzők között minden idők leggyorsabb körét sikerült teljesítenem” – mesélt a rekord hátteréről a H-Moto Team 20 éves versenyzője.

Élsport mellett diplomára is hajt

Kovács Bálint az élsport mellett fontosnak tartja a diploma megszerzését is. A székesfehérvári fiatalember az érettségi után a győri Széchenyi István Egyetemet választotta, ahol az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar műszaki menedzserképzésén tanul. „A választásnál sokat jelentett, hogy a testvérem is ide járt, és mesélt az egyetemről. Másodéves hallgatóként elmondhatom, hogy jól választottam, hiszen az intézmény magas szintű tudást ad, és kitűnő légkört biztosít a mindennapokban. Persze a tanulás és az élsport szervezést is igényel, de ezt nagyban megkönnyíti, hogy szeptembertől a központi kampusz kollégiumában lakom” – tette hozzá a hallgató, aki az év során rengeteget utazik, hiszen számos hazai pályán edz, illetve részt vesz a magyar és külföldi versenyeken.

Szenzációs időt repesztett a Győrben tanuló versenyző a Hungaroringen.



A szezon végén

Mint mondta, az idei szezon lassan véget ér, de – mint sok mindennek – ennek is a vége a legizgalmasabb. A közelmúltban rendezték az endurance világbajnoki sorozatban a századik 24 órás futamot Bol d’Or-ban. A híres verseny rangját a jubileum tovább emelte, amelyen Kovács Bálint egy újabb kiemelkedő eredménnyel, hatodik helyet szerezve teljesítette a versenyt. Az Alpok–Adria Bajnokságban pedig már csak a zárófutam van hátra. A legutóbbi fordulót sikerült megnyernie, így az utolsó felvonást is nagy reményekkel várhatja.

A távlati terveit illetően kiemelte, a következő időszakban szeretne minél jobb eredményeket elérni sportágában, sikereket aratni az endurance vb-n, emellett pedig a sprintfutamokon, például a World Superbike sorozatban is megvetni a lábát. Kovács Bálint végezetül azt is elárulta, hogy – bár ez a kérdés még remélhetőleg sokáig nem aktuális – aktív versenyzői pályafutása után sem szakadna el a motorsporttól. Tervei eléréséhez fontos számára, hogy megfelelően képzett szakember legyen, az ehhez szükséges tudást pedig a Széchenyi István Egyetemen sajátítja el.