A mieink Törökországgal kezdtek, a 19–3-as siker bemelegítésnek kiváló volt. Következett Horvátország és Olaszország, előbbit 11–2-re, utóbbit 9–4-re verték a magyarok. Ausztrália (9–2) és az Egyesült Államok (10–8) sem tudta megállítani a csapatot, mely Hollandia 10–7-es legyőzésével jutott a négy közé. Az elődöntőben Spanyolországot 5–4-re, a fináléban pedig a házigazda Görögországot 10–6-ra győzték le Sike József tanítványai.

Torma Luca elmondta: eléggé elfáradtak, de nagyon boldogok, hiszen veretlenül lettek a világ legjobbjai.

„Nagyon élveztem az egész vb-t, bár elég megterhelő volt fizikálisan és mentálisan egyaránt. Hat nap alatt kellett nyolc meccset lejátszani. Egy pihenőnap is volt, ezért két napon is két meccs várt ránk, az amerikaiakkal is ilyen napon találkoztunk. Azt gondolom, gyakorlatilag minden olyan válogatottal találkoztunk, mely a vízilabdában erős nemzetnek számít, és ami a legfontosabb, ezeket a csapatokat le is tudtuk győzni” – kezdte Luca, aki az egyéni elismerésnek is nagyon örült.

„A legfontosabb az volt, hogy az aranyat hazahozzuk, minden egyéb csak plusz ráadás. Természetesen örülök, hogy a szakemberek megint úgy látták, hogy jó voltam, mert ez azt jelenti, hogy sokat tudtam segíteni a csapatnak. Sosem ez a célom, de ha mindenki kihozza magából a legtöbbet, az a csapat szintjén eredményre vezet. Úgy vélem, a többiek is nagyon jó teljesítményt nyújtottak” – folytatta a fiatal kapus, akit tavaly a szentesi U15-ös Európa-bajnokságon is – melyet szintén megnyert a magyar válogatott – a legjobb kapusnak választott meg a szakma.

Sok pihenésre nincs ideje Lucának, mert csütörtökön neki is kezdődik az iskola, a vízilabda-edzéseket viszont lehet, még egy pár napig nem kell látogatnia.

„A Kazinczy-iskola sokat segített nekem abban, hogy a nyáron ilyen sikeres legyek. Elengedtek még az iskola vége előtt az edzőtáborokba. Ezért is örülök, hogy egy aranyérmet tudok majd megmutatni a suliban. Ami az edzéseket illeti, még nem beszéltem Zsolt bácsival (Vogel Zsolt, a győri csapat vezetőedzője, utánpótlás szakmai igazgatója), de várhatóan azért hamarosan jelentkezem az uszodában, hiszen lesz majd egy horvátországi felkészülés és torna, ahol már valószínűleg ott leszek. Idénre a célom, hogy egyrészt stabilan játsszak az első csapatban és ott még stabilabb pont legyek. Emellett az utánpótlás-bajnokságokban is lesz sok meccsünk. A válogatottban jövő nyáron U17-es EB és U20-as vb lesz, azért edzek majd keményen, hogy esetleg mindkét tornán ott lehessek” – mondta végezetül Torma Luca.