Még az Egyesült Államokba való kiutazás előtt írtunk Hateier Mátyásról, a Győri VSE vízilabdásáról. Azóta a fiatal játékos túl van az amerikai álmon, és most arról beszélt, miként élte meg az egy hónapot a tengerentúlon.

„Kicsit még most is hihetetlen, hogy részese lehettem ennek. Minden olyan volt, ahogyan elképzeltem, minden kint töltött percet élveztem” – kezdte a játékos, aki egy olimpiai bajnok úszó, Ryan Berube családjánál lakott. Az egykori kiváló sportoló 1996-ban, Atlantában a 4x200 méteren győztes gyorsváltó tagja volt.

„Nagyon közvetlen volt, még az aranyérmével is fotózkodhattam” – folytatta Hateier Mátyás, aki szerint a póló merőben más, mint itthon.

„Azt tapasztaltam, hogy talán kevesebb az úszás az edzéseken, azt viszont nagy tempóban, kevés pihenővel végzik. A csapat, amelyikben edzettem és szerepeltem, fiatal egyesületben van, de jó erőt képvisel. Egy tornán vettünk részt San Joséban, mely fele- másra sikeredett, de végül elég szép helyen zártunk. Nagyon kemény volt, négy nap alatt kellett kilenc meccset játszani” – mesélte Hateier Mátyás, akinek egy nappal az amerikaiak nagy ünnepe, július 4. előtt van a születésnapja.

„Óriási volt látni, hogyan ünneplik ezt a napot. Már harmadikán tűzijátékoztak, másnap jöttek a vendégek, mindenki együtt volt. Szerencsére elég sok mindenre jutott idő a vízilabda mellett is. Voltunk San Franciscóban, ahol megnéztük az Alcatrazt, átmentünk a Golden Gate hídon. Szóval fantasztikus élményekben volt részem” – mesélte a játékos, akit szívesen látnának újra Amerikában.

„Ez a távolabbi jövő. Most nem valószínű, hiszen ott nincs olyan középiskola, amilyenbe járok. A Hildben tanulok, az építészet komolyabban érdekel, hosszú távon ezzel is szeretnék majd foglalkozni. A nyelvtanulás szempontjából ez az egy hónap sokat segített, rengeteget fejlődött az angoltudásom, amit szeptembertől biztosan kamatoztatni tudok az iskolában” – mondta végezetül Hateier Mátyás.

Az egyetemre visszatérne

Januártól júniusig az Egyesült Államokban vízilabdázott és tanult a győri lánycsapat játékosa, Buruzs Katica. Komoly tapasztalatokkal lett gazdagabb, vízilabdázni szívesen visszamenne, a középiskolát viszont nem szeretné ott végezni.

„Édesanyám kapott a munkahelyén egy amerikai ösztöndíjat, Chicagóban voltunk, ahol március közepéig egy klubcsapatban szerepeltem, majd utána a gimnáziumi csapattal készültem” – kezdte Katica, aki a legnagyobb különbséget abban látta az ottani vízilabdában, hogy csupán fél évig pólóznak a játékosok, a másik fél évben úsznak, így utóbbiban sokkal előbbre járnak.

Buruzs Katica a vízilabdázás terén sikeres fél évet töltött kint az Egyesült Államokban.



„Azt gondolom, jól megálltam a helyemet, jó volt egy másik vízilabda-kultúrával megismerkedni, megtapasztalni, mi van ott” – folytatta a játékos, akinek az iskolai oktatás nem nyerte el a tetszését.

„Tipikus amerikai középiskolába jártam, minden olyan volt, mintha egy amerikai filmbe csöppentem volna. Az oktatás viszont nem tetszett, az itthonit sokkal változatosabbnak érzem” – árulta el Buruzs Katica, aki kinti edzőjével a mai napig tartja a kapcsolatot.

„Megígérte, ha szeretnék kimenni egyetemre, szívesen segít. A vízilabdában nagy lehetőséget látok kint, de nem középiskolásként. Most a Baksa-gimnáziumban leszek tizedikes, majd ha ezt a sulit befejeztem, meglátjuk, akkor milyen esélyeim lesznek, de ha ki tudnék menni egyetemre, annak nagyon örülnék” – mesélte a játékos, aki csapatával egy nemzetközi tornán vett részt Floridában, ahol az U18-ban harmadikak lettek.

„Ez nagy siker volt, örültünk neki. Én még annak is, hogy láttam Floridát, Miamit. Anyával bejártuk a keleti és nyugati partot, voltunk New Orleansban is. Óriási élményekkel lettem gazdagabb” – mondta végezetül Buruzs Katica.