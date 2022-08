Mihályvári a döntőben a hátúszás után állt az élre és innen már nem engedte a kezéből a győzelmet, megszerezve ezzel a felnőttek között első aranyát. Tavaly, az olimpiát megelőző kontinensviadalon második volt.

"Remélem, sikerült bebizonyítanom, leginkább magamnak, hogy a vb kisiklás volt csak. Úgy álltam bele a felkészülésbe a vb után, hogy magunknak bizonyítsunk az edzőmmel, ez most sikerült. Hatalmas erőt fog ez adni a továbbiakban. A döntőre úgy álltam oda, hogy nyerni szeretnék, hogy ez lehetséges, most pedig itt állok aranyéremmel a nyakamban és Európa-bajnoknak mondhatom magamat. Tavaly azt mondtam a második helyem után, hogy a himnuszt kicsit a magaménak éreztem az ezüstéremmel a nyakamban, most viszont nekem szólt" - mondta Mihályvári, aki hozzátette, életében nem izgult még annyira, mint most a dobogó tetején.

Jakabos a táv felénél még csak harmadikként tempózott, sőt, a gyorsot a negyedik helyről kezdte meg, innen tudott felkapaszkodni a dobogó második fokára.

"Hihetetlen így ez az egész, én már régen nem számítottam erre. Persze nagyon örülök neki, és fantasztikus érzés meghallgatni a himnuszt, még ha nem is nekem szól. Annak külön örülök, hogy itt jött ez össze, hiszen ez az egyik kedvenc uszodám" - mondta Jakabos, aki a kontinensviadal után hosszabb szünetet szeretne tartani, de az év végi rövidpályás világbajnokságon Ausztráliában ott akar lenni.

Mihályvári-Farkas a magyar küldöttség második aranyát nyerte az olasz fővárosban. A csütörtöki nyitónapon a 4x200 méteres férfi gyorsváltó diadalmaskodott.