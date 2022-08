Utánpótlás-válogatott hátvéddel erősített az ETO FC NB II-es csapata. Benczenleitner Barna személyében tehetséges védő csatlakozott a kerethez, aki egy évre kölcsönbe érkezik az ETO-hoz, és 44-es számú mezben lép majd pályára - közölte az eto.hu

Benczenleitner Barna a védelem bal oldalán érzi legjobban magát, ám több poszton is bevethető. A Ferencvárosban kezdte a pályafutását, majd onnan a Budapest Honvédbe került, ahol a klub NB III-as csapatában játszott folyamatosan , és többször készült az élvonalbeli első csapattal is. Az elmúlt idényben Siófokon is szerepelt.

Nagy reményekkel érkezett Győrbe, szeretne jó játékkal hozzájárulni az ETO sikereihez.

- A Ferencvárosban indult a karrierem, így nem lesz szokatlan a zöld szín – kezdte Benczenleitner Barna. – Tímár Krisztiánt már régebbről ismerem, ugyanis játszottam a keze alatt az utánpótlás-válogatottban, így ismerem a munkamorálját, és a személye is nagy szerepet játszott a döntéseben. Szeretnék állandó helyet kiharcolni magamnak, és stabil pontja lenni a csapatnak, együtt győzelmeket kiharcolni úgy, hogy a védekező feladatim mellet gyakran lépek be a támadásokba, ezáltal eredményes tudok lenni. Véleményem szerint a beilleszkedéssel nem lesz probléma, amiben segítségemre lesz Csiger Márk és Szujó Attila, akikkel a válogatottban is együtt játszunk.

Mihalecz István sportigazgató szerint nagy erőssége lehet az ETO-nak Benczenleitner.

- Barnát jól ismeri a vezetőedző az U19-es válogatottból, én pedig Siófokon láttam játszani, ahol kettős igazolással szerepelt. Nagy potenciál rejlik benne, mindenféleképp akartunk igazolni még bal oldali védőt, mert ez hiányposzt. Azt látom, hogy nem csak fiatal kora miatt, hanem alanyi jogon is ki tudja harcolni magának a csapatba kerülést, ami nekünk mindenképp kedvezni fog a jövőben – mondta Mihalecz István.

Az ETO eddigi nyári érkezői: Babati Benjámin (Mezőkövesd – kölcsönbe), Bencze Márk (Szeged-Csanád GA), Benczenleitner Barna (Honvéd), Borsos Filip (Wiener Neustadt – Ausztria), Csinger Márk (DAC – Szlovákia, kölcsönbe), Kiss Balázs (BFC Siófok), Kiss Bence (Haladás), Kovács István (Mol Fehérvár FC), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár – kölcsönbe), Papp Milán (Mol Fehérvár II), Szujó Attila (Debreceni VSC).