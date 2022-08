Holnaptól Rómában kezdődik meg a vizes Európa-bajnokság. Az úszóversenyek egészen jövő szerdáig tartanak, a Győri Úszó SE-t három versenyző képviseli.

Jakabos Zsuzsanna 200 méter pillangón, 400 méter vegyesen indul, illetve tagja lesz a 4x200 méter gyors- és a 4x100 méter vegyes váltónak.

Sebestyén Dalma 100 és 200 méter pillangón, 200 méter vegyesen és a 4x100 méter vegyes váltó tagjaként áll rajtkőre.

Szabó Szebasztián 50 és 100 méter gyorson, 50 és 100 pillangón versenyez, és várhatóan ott lesz 4x100 méter gyors és mix gyors váltóban is.

„Mindhárom versenyzőtől döntőt várunk egyéniben, Szebitől érmeket is. Ő egyébként lehet, hogy csak az ötven méteres számokra koncentrál, majd kiderült. Az biztos, hogy nyitott medencében lesz az EB, így nehezebb belőni a várható időeredményeket, melyek általában mindig mérvadóak. Jól lehet ezen lemérni a fejlődést. Most minden más lesz, az időjárás hatással van mindenre és mindenkire. Általában gyengébb idők születnek ilyen körülmények között, ezért is most a helyezések lesznek az iránymutatóak” – mondta Petrov Árpád, a győriek vezetőedzője, aki elmondta: a vb után is erős versenyekre számít.

„Lesz néhány hiányzó, az orosz és a fehérorosz úszók nem lesznek, de az elit nagy része vízbe ugrik majd Rómában. Szóval nem lesz sétagalopp egyetlen futam sem, de bizakodóak vagyunk” – tette hozzá a szakember, aki az elmúlt időszak eredményeiről is beszámolt.

„A Besztercebányán rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Herman Szabó Péter torokgyulladással bajlódott, haza is jött, viszont másik versenyzőnk, Zámbó Virág bronzérmet szerzett 200 méter pillangón. Andor Benedek az ifi EB-n indult volna, de pechjére covidos lett a helyszínen, nem tudott rajtkőre állni. Szerencsére szövődménye nem lett, dolgozhat tovább, augusztus végén ugyanis az ifi vb-re utazik Limába. Tőle jó szereplést várunk 50 és 100 méter gyorson. A korosztályos bajnokságok is jól sikerültek. A gyermek- és serdülőbajnokságot is megnyertük. Herman például a serdülő ob-n olyan idővel nyert, mellyel az EYOF-on az élen végzett volna. Úgy vélem, jó úton járunk afelé, hogy elérjük az áhított célunkat: saját nevelésű versenyzők lássunk a felnőtt világversenyeken” – mondta végezetül Petrov Árpád.