A várakozásoknak megfelelően szerepeltek a Győri Úszó SE versenyzői a közelmúltban, Rómában rendezett Európa-bajnokságon. A legeredményesebb Jakabos Zsuzsanna volt, aki fő számában, a 400 méter vegyesen ezüst- érmet szerzett, míg a 4x200 méter gyorsváltóval harmadik lett. Emellett 200 méter pillangón ötödik helyen ért célba. Jakabost ugyan a váltóban a döntőre lecserélték, de az előfutamban jó időt úszott, így ő is hozzátett ahhoz, hogy a csapat bejusson a fináléba, így az érem neki is járt. Szabó Szebasztián felemás szerepléssel zárta a kontinenstornát, a 4x100 méteres gyorsváltóval második lett, emellett voltak döntős számai, de nem minden számban jutott be a legjobb nyolc közé. Sebestyén Dalma 200 méter vegyesen a hetedik helyen zárt, megelőzte honfitársát, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát.

Összességében elégedetten értékelte a győriek szereplését Petrov Iván, a klub edzője: „Zsu nagyon jó formában versenyzett végig, a négyszáz vegyesen különösen jól úszott. Pedig nem volt könnyű dolga, hiszen a három magyar közül ő úszott először, és mivel országonként csak ketten juthattak a döntőbe, így nem tudhatta, mire lesz elég az ideje. Éppen ezért szinte mindent kiadott magából, amivel ott volt a fináléban. Ott pedig már felszabadultan tudott úszni. Az egyéni érem hatalmas eredmény, amihez még jött a váltó bronza is. Ami a cserét illeti, a kapitány hozott egy döntést, így alakult, azt gondolom, az előfutamban bizonyította Zsu, hogy megérdemelten volt ott a csapatban, úszásával sokat tett hozzá, hogy a döntőben legyen esély a dobogós helyezésre.”

Petrov Iván szerint egyébként Jakabos korábban több világversenyen is lehetett volna eredményes egyéniben, de nem mindig tudta megmutatni magát a fő számának számító 400 méter vegyesen.

„Most sikerült, és van annyi rutinja, profi életvitele, amivel elérte ezt az eredményt, mely mindenképpen elismerésre érdemes” – tette hozzá szakember, aki Szabó Szebasztián teljesítményét reálisnak érzi.

„A gyors- és a mix váltóban is jól úszott, ez biztató. Hozzátenném, hogy Szebi számára a vb jól sikerült, és az elmúlt időszakot inkább a pihenésnek szenteltük. Ez nem azt jelenti, hogy nem tettük oda magunkat, de kifacsar- ni sem szeretnénk az úszóinkat. A következő két év az olimpiáig nagyon húzós lesz, pihenésre nem sok idő lesz, hiszen jövő nyáron vb, majd utána februárban ismét vb, májusban Európa-bajnokság, pár héttel később pedig az olimpia zárja le ezt a ciklust. Éppen ezért nem ez az EB volt a legfontosabb, de így is több számban ott volt, helyt is állt. Én azt mondom, le a kalappal Szebi előtt” – folytatta Petrov Iván, aki szerint Sebestyén Dalma hetedik helye is jelenleg a realitás.

„A középdöntő után azt hittem, azt reméltük, hogy akár egy érmet is elcsíphet, de nagyon erős volt a döntő. A legjobb nyolc európai úszó között végül ott volt, nem érheti szó a ház elejét. Előzetesen a döntőbe jutást vártuk tőle, ezt hozta, és be kellett látni, nem volt realitás az érem” – tette hozzá a szakember.

A következő időszakban pár hét szünet után a rövid pályás szezonra kezdik meg a felkészülést az úszók. Lesz Világkupa, országos bajnokság novemberben, majd jön a melbourne-i világbajnokság december közepén. Petrov Iván szerint komoly szintidők lesznek, nem lesz egyszerű kijutni.