A sportág újgenerációs képviselőinek kedvéért kérünk egy bemutatkozást hosszú és eredményes pályafutásáról!

– Tizenegy évesen szülőfalumban, Lovásziban ismerkedtem meg a tekézéssel, 1973-ban már a Ferencvárosban szerepeltem, újabb hét év elteltével igazolt át az akkor szép álmokat szövögető Győri Richards – kezdte a háromszoros ifjúsági Európa-bajnok, csapatban kétszeres felnőtt világbajnok, háromszoros magyar bajnok sportoló. – Pontosan harminchat éve, hogy Szombathelyen élek a családommal, a Sabaria csapata után jó néhány ausztriai év következett, majd a hazatérés után voltam játékos-edző Szombathelyen és Zalaegerszegen. Tizenöt éve, hogy utolért a speciális tekézőbetegség bal oldali csípőprotézis formájában, de ezt követően még játszottam a vasi Horváth TK szuperligás csapatában is. Öt éve, hatvanhárom évesen hagytam fel a magasabb szintű gurítással, azóta a városi bajnokság jelenti a rendszeres mozgást.

– Hogyan alakult az edzői pályafutása?

– Ennek már rövidebb a története, mivel éppen öt évig voltam a ZTK–ZÁÉV élvonalbeli női csapatának a szakmai irányítója egy évtizeddel ezelőtt. Váratlanul ért a győri megkeresés. Érdekes előzménye az volt, hogy játszik Szombathelyen egy női tekéző, Domján Tímea, aki az Ipartechnikánál is érdekelt, ő említette először, hogy nem volna-e kedvem a győri edzőséghez. Érdekelt a dolog, azt mondtam, hogy amennyiben a lányok elfogadnak, vállalnám a feladatot. Ezt követően már könnyű volt megállapodni az Ipartechnika elnökével.

– Tudja, hogy mit vállalt a megbízatással?

– A csapatnak vannak nemzetközi kötelezettségei is, amelyeknek szeretne eleget tenni, de az elsődleges cél a bajnoki cím megvédése. Ennyivel nehezebb a helyzetem az egerszeginél, mivel ott a dobogós helyezést tűzték ki célul. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy a tekesportnak is nehezedő körülmények között kell helytállnia. A megállapodásunkkor egy pillanatra sem kerültek szóba vitás anyagi kérdések, nekem kihívás ez a feladat, szeretnék hozzájárulni a tekesport fejlődéséhez, illetve hogy pontosabban fogalmazzak, a fennmaradásához. Hetente kétszer utazom Győrbe vonattal, egy-egy alkalommal hét-nyolc órát töltök távol az otthonomtól, ehhez jönnek majd a hazai és a vidéki mérkőzések. Az ismerkedésen túl vagyunk, jó szellemű, jó képességű, összetartó közösség az Ipartechnika csapata. Nagyon remélem, hogy a konkrét feladatok idejére eredményes együttműködés alakul ki az edző és a játékosok között.