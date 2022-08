Motherson-Mosonmagyaróvár - RK Podravka Koprivnica 26 - 20 (14 - 10)

AVIA-kupa döntő mérkőzés - Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 800 néző

2022 augusztus 21. vasárnap 16.00 óra

Vezette: Őri Erika - Pozdena Erika

Mosonmagyaróvár: Szemerey - Mihály 3, Albek 4, Pásztor 2, Ivancok 2, Tóth E. 6 (5), Stranigg Zs. 1.

Csere: Mistina (kapus), Kovács P. 1, Lancz 2, Tóth N. 1, Hajtai 1, Sztankovics 1, Bardi, Faragó 1, Csire 1.

Edző: Gyurka János

Podravka Koprivnica: Tucakovic - Turk 2, D. Kalaus 2, Stelmakh, Barisic 2, L. Kalaus 2, Vukovic.

Csere: Besen, Galinec (kapusok), Guskic 5 (4), Mrden, Simara 4, Pandza, Senvald 3, Vuljak, Popovic.

Edző: Zeljko Babic

Kiállítások: 6, ill. 16 perc (piros lap: Stelmakh 52. perc, Barisic 55. perc).

Hétméteresek: 7/6, ill. 5/4

A cseh - szlovák bronzmérkőzés igazi presztízscsatát hozott, amelyet végül a hajrában tudott a maga javára fordítani a DAC. A dunaszerdahelyi csapat 33 - 28-as győzelmével eldőlt, hogy a szlovák HC DAC Dunajská Streda a harmadik, a DHC Slavia Praha pedig a negyedik helyen végzett.

Komoly izgalmakat ígért a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club első nemzetközi tornájának döntője is, amelyre mindkét csapat a teljes keretét tudta nevezni. Két alakuló formálódó csapat várta ezt a találkozót, de érezhető volt, hogy rangja, tétje van a számukra ennek a döntőnek, amelyre igazán szép számban tiszteletek meg a jelenlétükkel a nézők is.

Keményen bele is álltak a mérkőzésbe a csapatok, hiszen látszott, hogy minden momentumnak fontos szerepe lehet az eredmény alakulásában. A játékosok azonnal visszazártak, kemény hatos fallal védekeztek, amelyt tíz perc alatt mindkét oldalon 4 - 4 góllal sikerült feltörni. Minőségi kézilabdát láttunk, nagyon szép gólokkal, igaz a felkészülési időszakra jellemzően néha még hibákkal. Két hasonló tudású, játék erejű csapat szoros küzdelmét, ami azért is biztató az MKC számára, mert az idén a Podravka összegyűjtötte a hazájukban játszó válogatott kézilabdázókat.

A szurkolóknak köszönhetően remek volt a hangulat az UFM Arénában és tapintható volt a feszültség a pályán, ahol a következő tíz percben is fej - fej mellett haladtak a csapatok.

Cserékkel, időkérésekkel, kiállításokkal kezdődött a félidő utolsó harmada, valamint egy rendkívül elszánt hazai csapattal, amely négygólos előnyt tudott szerezni.

A szünet után több új játékos is páyára lépett a hazai gárdában, hiszen érkezett Mistina, Sztankovics, Bardi és Faragó. A fiatalok azonban nagyon gyorsan felvették a ritmust és tartották az eredményt az egyre keményebben kézilabdázó vendégekkel. A vendégcsapat magas belső védői már két - két kiállításnál jártak, aminek a mérkőzés hajráját illetően lehetett jelentősége.

A negyvenedik perc után 20 - 15-re vezetett a Motherson-Mosonmagyaróvár, de a szintén sokat cserélő Podravka ekkor még nem volt megtörve. Az MKC-nak tehát tovább kellett dolgozni a sikerért, az első hazai rendezésű nemzetközi tornagyőzelemért. Hajrázni is próbáltak a horvátok, többször sikerült három gólra felzárkózniuk, így maradtak izgalmak az utolsó tíz percre. A 195 cm magas ukrán védő Stelmakh, majd néhány perc múlva másik középső játékos Barisic is piros lapot kapott, akinek a hiányát nehezen tudta pótolni Babic mester. A véghajár így elmaradt, mert a Motherson-Mosonmagyaróvár ismét rendkívül okosan, fegyelmezetten hozta le az utolsó perceket.

Szép sikert ért el ezzel a győzelemmel a Motherson-Mosonmagyaróvár, ami azért is értékes, mert ez a találkozó minden tekintetben hasonlított egy hazai bajnoki találkozóhoz. Így láthattuk, hogy a mosonmagyaróvári csapat támadó és védekező játéka szépen formálódik, a kapusok extra teljesítményre képesek és a játékok akaratára, elszántságára sem lehet semmilyen panasz. Így most jogosan ünneplehetett tornagyőzelmet a csapat a közönsége, amennyiben pedig a felkészülés utolsó szakaszát is sikerül jól megoldani az MKC-nak , akkor a bajnokságot is bizakodva várhatja.