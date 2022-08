Az erőteljes támadó a génjeiben hordozza a futball iránti tehetséget, hiszen a családi dinasztia képviselői hosszú ideje szerepelnek a magyar labdarúgásban.

Négygenerációs futballcsalád

Az idősebb Borsos István a hetvenes évek SVSE-jének volt oszlopos tagja, a fia szerepelt többek között az SLC-ben, a város első NB I-es csapatában.

„Kevesen tudják, hogy a nagypapám is játszott az SVSE-ben, így már négygenerációs futballcsalád vagyunk, amit kevés família mondhat el magáról – kezdi nevetve Borsos István, aki napjainkban 50 éves, és a napi edzéseknek köszönhetően szinte ugyanúgy néz ki, mint ahogy évtizedekkel ezelőtt láthattuk a zöld gyepen. – Utólag örülök, hogy én szereztem Sopron történetének első NB I-es gólját – most is minden részletére emlékszem, Ördög Józsi átadása után találtam az Újpest kapujába –, bár ennek akkoriban huszonegy évesen nem tulajdonítottam nagy jelentőséget. Azóta viszont tudatosult bennem, hogy 1993-ban örökre beírtam magam a soproni futball történetébe: még napjainkban sem telik el olyan hét, hogy valaki ne állítana meg az utcán vagy ne szólítana meg valahol e miatt a gól miatt.”

Jobbára támadó középpályást vagy csatárt játszott, így maradt meg a szurkolók emlékezetében.

Borsos István egykoron az SLC mezében.

„Ha végiggondolom a pályafutásomat, sok sikerben volt részem, de talán lehetett volna több is – folytatja a népszerű „Borsó”. – Amikor Csernai Pál volt az edzőnk, mondta is: Borsos, ha te úgy élnél, ahogy kell, akkor akár a Bayern München játékosa is lehetnél. De én nem éltem úgy, szerettem az élet könnyebbik oldalát is. Az SLC után futballoztam a SFAC-ban, a Matávban, majd pedig külföldön távoli országokban: Ausztráliában, Kuvaitban, Szingapúrban, Malajziában. Utóbbi helyen Bücs Zsolttal, az SC Sopron jelenlegi edzőjével együtt. Csodálatos élményekben volt részem, Kuala Lumpurban például százezer néző előtt játszottuk a maláj FA-kupa döntőjét. Az itthoni karrier annyira nem érdekelt. Emlékszem, volt egy időszak, amikor már két hete a Fradival készültem, amikor a menedzseremtől kaptam egy telefont, vinnének Ausztráliába, és havi nyolcezer dollárt fizetnek. Megörültem, azonnal bekopogtam Nyilasi Tiborhoz, aki a csapatot vezette, hogy a Fradi helyett inkább külföldre szerződöm. Egy órám volt, hogy összepakoljak... Szép időszakot töltöttem Ausztriában is, Wiener Neustadtban. Megbecsültek, az állásomat is a futballnak köszönhetem. A mai napig ott dolgozom egy robotokat gyártó cégnél. Jól keresek, nincs okom panaszra. Filip 2000-ben született, akkor még kint játszottam, 2004-ben hagytam abba a focit. Amikor tavaly őt is leigazolta a Wiener Neustadt, nagy cikket írtak erről, hogy tizenhét évvel később a fiam is ugyanabba a klubba igazolt.”

A fiút nem kellett a labdarúgás felé terelgetni, mert kisgyerek kora óta ez érdekelte a legjobban.

„Állandóan a számtógépet bújta, és a meccsfelvételeken Cristiano Ronaldo játékát, a cseleit figyelte – említi az édesapa. – Utána kiment leutánozni a mozdulatokat, majd visszajött, megnézte, valóban jól sikerültek-e. Tizenöt éves koráig az SC Sopronban nevelkedett, utána vittük ki Mattersburgba. Fanatikusan edzett, még vasárnap reggel is ment a konditerembe. Én is igyekeztem mindent megadni neki: egyéni edzőt, németkurzust fizettem, hogy minden tökéletesen menjen. Sokáig így is történt, a Mattersburg színeiben bemutatkozott a Bundesligában. Aztán sajnos anyagi csőd miatt felszámolták a klubot, utána szerepelt Riedben, Linzben, a már említett Wiener Neustadtban, de nem kapott annyi játéklehetőséget, amennyit szerettünk volna, ezért Haisza Viktor menedzserrel úgy döntöttünk, hogy hazahozzuk. Így került Győrbe, ahol a fiatal csapatban, remélem, fel tudja építeni önmagát. Eddig is sokat áldozott azért, hogy jó futballista legyen, remélem, az élet visszaad neki valamennyit a sok befektetett energiából.”

Örül, hogy az ETO játékosa

Édesapja után mindenki kis Borsónak hívja a 185 centi magas, kigyúrt, erős csatárt, aki jól bánik a labdával.

„Tehernek nem mondanám, hogy a családunk ismert labdarúgó-dinasztia, mindenesetre jó érzés tudni, hogy apu játékára még sokan emlékeznek. Remélem, egyszer majd nekem is lesz gyerekem, aki továbbviszi a Borsos nevet a pályán” – mondja bizakodva Borsos Filip.

A tinédzserkorszaka közepén került ki Ausztriába, ahol az itthonitól eltérő futballkultúrával is meg kellett ismerkednie.

„A fejlődésem szempontjából jót tett a kinti élet, a Mattersburgban töltött időszak– folytatja. – Az edzéseken és a meccseken jóval nagyobb volt az iram, mint amit idehaza megszoktam. Más volt a játék is fizikálisan és több egyéb szempontból. Ott azt mondták: labdát lehet veszíteni, mert emberek vagyunk, de utána mindenáron vissza kell szerezni, nincs kegyelem. Azonnal támadni kellett az ellenfelet. A Mattersburg megszűnése után nem minden úgy történt, ahogy vártam, de ezek a történések is építették a személyiségemet, segítették a fejlődésemet.”

Amikor az erényeiről kérdeztem, a gyorsaságtól az agresszivitásig több mindent megemlített, és hozzátette: a fejjátékán viszont mindenképpen szeretne javítani.

Borsos Filip az ETO-ban szeretne bizonyítani. Fotó: eto.hu

„Nagyon jól érzem magam Győrben, két év után újra megtaláltam a helyem, örülök, hogy az ETO játékosa vagyok – mondja. – Remek a hangulat az öltözőben, nagyszerű a közösség, úgy érzem, befogadtak a srácok és elfogadott a szakmai stáb is. Szerintem az NB II-ben kiemelkedően erős játékoskeretünk van, és ezt meg is fogjuk mutatni. Még kell egy kis idő, mire a sok új játékos összeszokik a pályán, de a bajnokság végére nagyon szeretnénk odaérni a dobogóra, remélem, sikerülni fog.”

A sikeres ETO-szereplés mellett Borsos Filip nem mondott le a gyerekkori álmáról sem: valamely európai top bajnokság egyik rangos klubjában szeretné megmutatni a tudását. Bízzunk benne, hogy valóra is válik.