ETO FC Győr–Újpest FC 9–0 (6–0)

Győr, Simple Liga, női NB I, 200 néző. V.: Bognár R.

ETO: Borok – Öreg (Fél, 60.), Kaziupa, Savanya, Németh L., Süle (Sali, 46.), Herczeg (Kern, 59.), Khimych, Cameron (Petrovics, 72.), Siklér (Malesevic, 59.), Vida. Edző: Dörnyei Balázs.

Újpest: Lengyel – Lipkovics (Bodor, 69.), Hlavacska, Benkő (Fézler, 81.), Véglás (Kreisz, 46.), Kiss F., Szabó J. (Wittner, 45.), Nagy Sz., Moldovan (Szalontai, 46.), Dénes V., Léner. Edző: Oroszi Sándor.

Gsz.: Herczeg (3., 45.), Khimych (34.), Cameron (37., 39., 59.), Siklér (42.), Vida (75.), Németh L. (79.).

A sokkal rutinosabb győriek már az első percekben vezetéshez jutottak az élvonalba most feljutó újpestiek ellen. A második hazai találatra aztán fél órát kellett várni, de onnantól beindult a gólgyártás, s szünetig hat találatig meg sem állt az ETO. Fordulás után is maradt a hatalmas hazai fölény, ami még három találatban mutatkozott meg. Csak azon lehetett izgulni, hogy meglesz-e a tízgólos különbség, ez azonban végül elmaradt. A vártnak megfelelően az ETO könnyedén érvényesítette a papírformát.

Dörnyei Balázs: – Az eredménnyel elégedett vagyok, meg van a három pont, emellett egy újabb fiatal játékos be tudott mutatkozni Petrovics Petra személyében. Próbálok a pozitívumokra fókuszálni, és ezzel nagyjából a végére is értem. Jövő héten ez a dekoncentráció, ami jellemzett minket a mérkőzésen, már abszolút nem fog beleférni.