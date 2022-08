A szezont felvezető sajtótájékoztatón Horváth Cs. Attila női szakágvezető elöljáróban elmondta, hogy ez a bajnokság más lesz, mint a korábbiak, hiszen most először lesz 12 csapatos az NB I.

"Hogy milyen céljaink lehetnek? Azt gondolom, az a csapat, amelyik megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig döntőt játszott, és ezüstérmet szerzett, ennél lejjebb nem adhatja – kezdte a sportvezető. – Az elmúlt egy évben felépítettünk egy jó csapatot szurkolókkal, támogatókkal, a tv-közvetítések jóvoltából sokan megismerkedhettek a csapattal. Ezt lerombolni nem szeretnénk, szeretnénk most is harcban lenni a legjobb helyezésekért. A felkészülést is ennek megfelelően állítottuk össze, három BL-csapattal is játszottunk edzőmeccset, ami jó szintfelmérő volt számunkra. Vidéki helyszínen is népszerűsítettük a női focit, az ETO-t, pályára léptünk Zalaegerszegen és Bágyogszováton is."

Horváth Cs. Attila a keretben történt változásokról elmondta, hogy összesen tizenegyen távoztak, volt, aki szült, volt, aki abbahagyta és természetesen olyan is akadt, aki máshol folytatja. Új játékosok is érkeztek: a kapuba Török Noémi, a védelembe a fehérorosz válogatott Anna Kazyupa, a középpályára Kern Fanni, a szerb válogatott Sanda Malesevic, a román válogatott Herczeg Andrea, a támadósorba pedig Siklér King, az ukrán válogatott, a spanyol Espanoltól érkező Tamila Khimic.

Dörnyei Balázs szakmai igazgató így nyilatkozott a célokról: "Azt gondolom, karakterben erősebb lesz a csapat, hiszen olyan személyiségeket kerestünk, akikkel ez elérhető. Az igazolásoknál két szempont volt, az új ember vagy korosztály kiemelkedő játékosa vagy pedig tapasztalt, sok nagy csatát megélt, lehetőleg válogatott legyen. Az eddigiek alapján homogénebbnek, összetartóbbnak látom a csapatot, ez pedig az előrelépés záloga lehet. Úgy vélem, nagy dolog lenne, ha ugyanazt az eredményt elérnénk, mint tavaly, de erre törekszünk."