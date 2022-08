Tímár Krisztián: - Nagyon örülök, hogy hazai pályán ismét sikerült győznünk kapott gól nélkül. Azt gondolom, hogy az első félidőben már eldönthettük volna a meccset, megvoltak a lehetőségek, domináltunk. Sikerült gyorsan a kezünkbe venni az irányítást, amire az ellenfél reagált a szünetben. Mi is cseréltünk, majd megszereztük a vezetést. Majd utána húsz percre kiengedtük a játék irányítását a kezünkből, ezt el kell ismerni, ekkor kiegyenlítettebbé vált a játék, de végig szervezettek voltunk. Ha kontrákból egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor korábban eldőlhetett volna a mérkőzés. Szerencsére Kovács meglőtte első gólját, így magabiztos győzelem lett a vége.

Visinka Ede: - Megérdemelten nyert az ETO, ez nem kérdés. Azt sajnálom, hogy az első félidőben nem volt semmiféle ötlet és energia a csapatunkban, és akkor ezt még azzal tetéztük, hogy a második félidő első percében megengedtük, hogy az ETO egy pontrúgás után vezetést szerezzen. Utána felébredt a csapat, rengeteg támadást vezettünk, veszélyezettük az ellenfél kapuját, ekkor már Fadgyasnak is volt dolga. Természetesen itt már sokkal több kockázatot is vállaltunk, az utolsó tizenöt percben pedig rendszert is váltottunk, megpróbáltuk még támadóbbá tenni a csapatot. Sajnos a második gól lezárta a mérkőzést, tényleg csak gratulálni tudok az ETO-nak, azzal az akarattal és szenvedéllyel vert meg minket, ami belőlünk hiányzott a mai napon.

Percről percre

90+4. perc: Vége a meccsnek, köszönjük megtisztelő figyelmüket!

90. perc: Négy perc a hosszabbítás a meccs végén.

80. perc: GÓÓÓL! Tuboly cselezi be magát a tizenhatoson belülre, majd a jobb alsót célozza meg, Halasi nagyot véd, a kipattanót Kovács István négy méterről a jobb alsóba lövi. 2-0

79. perc: Kiss Máté helyére Kovács István áll be a győriekhez.

76. perc: Kiprichet Vachlter váltja a tiszakécskei együttesben.

67. perc: Óvárit Tuboly váltja a hazai oldalon.

65. perc: Kiss M. szabadrúgását Papp M. csúsztatja kapu mellé.

63. perc: Toma kap sárgát, a játékvezető műesést ítélt ellene.

56. perc: Cserél az ETO is: Bencze hagyja el a pályát, Kiss Bence áll be.

52. perc: Horváth Z. helyére Winkler, Pongrácz helyére pedig Gyurján áll be.

48. perc: GÓÓÓL! Kiss M. bal oldali szöglete után a hosszún érkező Papp M. fejeli a labdát a kapuba. 1–0.

47. perc: Babati ballal tekeri kapura a labdát, Halasi szögletre ment.

46. perc: Folytatódik a meccs. Lovas helyére Kiss N., Szekér helyére Vólent állt be a szünetben a vendégek csapatába, a hazai oldalon Babati váltotta Vitálist.

45+2. perc: Vége az első félidőnek egy perc ráadás után.

45. perc: Óvári 23 méterről lő, a középre tartó labdát Halasi megfogja.

38. perc: Bencze lábára tart rá Szekér, övé a mérkőzés első sárga lapja.

27. perc: Benczenleitner visszagurított passzát Bencze lövi kapu fölé.

26. perc: Óvári kap pazar labdát, tíz méterről, balról ellövi, de csak az oldalhálót súrolja a lövés.

23. perc: Bencze beadását Benczenleitner az ötösről a kapu mellé rúgja. A védő is ott volt a nyakán, így nem volt könnyű dolga.

12. perc: Kiss M. húzza kapu fölé a labdát egy jobb oldali beadás után.

11. perc: Vitális harcol ki szabadtúgást 21 méterre a kaputól. Ő végzi el, a sorfalat találja el.

1. perc: A meccset a zöldben játszó ETO kezdi. Fehérben a vendégek.

Előzetes - Győzelmi esélyt szalasztott el az ETO legutóbb Soroksáron, ahol az utolsó percekben ziccert és büntetőt is rontott. „Egy velünk azonos pontszámmal rendelkező csapat érkezik hozzánk. Tisztában vagyunk vele, hogy rutinos, jó játékosokból áll a Tiszakécske kerete, de hazai pályán szeretnénk itthon tartani a három pontot. Tudjuk, hogy nehéz meccs lesz, de kijavítottuk azokat a hibákat, amiket múlt héten vétettünk, főleg támadásban. Szeretnénk, ha ez látható is lenne vasárnap, és tudnánk gólokat szerezni” – vélekedett Tímár Krisztián vezetőedző, aki még nem számíthat a hasfalsérüléssel bajlódó Borsos játékára.