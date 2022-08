CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–MTK BUDAPEST 0–6 (0-5)

Mosonmagyaróvár, 1000 néző

Jv.: Csonka

Credobus Mosonmagyaróvár: Slakta – Gáncs, Papp Sz., Debreceni (Deák, 46.), Szabó R. (Czingráber, 46.) , Nagy K. (Horváth K., 41.) – Végh B., Tóth L., Sajbán (Illés, 63.) – Nagy Z., Monori (Szalka, 56.) Vezetőedző: Varga László

MTK Budapest: Somodi – Nagy Zs., Poór P. (Palincsár 83.), Szépe, Medgyes – Kata, Mezei (Kovács Máté, 72.), Bognár I., Kovács Mátyás (Horváth A. 72.) – Németh K. (Zsóri 58.), Lehoczky R. (Kovácsréti, 58.) Szakmai igazgató: Bognár György

Gólszerző: Németh K. (13.,19.,29.), Kovács (17.,58.), Bognár (35.)

A Credobus Mosonmagyaróvár beszámolója:

A Credobus Mosonmagyaróvár a 6. fordulóban a listavezető MTK-t fogadta a Wittmann Antal parkban. Erődemonstációt tartott az éllovas MTK a hazai csapat ellen az első félidőben, hiszen 35 perc alatt ötször is betalált.

A 13. percben Debreceni buktatta Németh Krisztiánt, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. Németh K. magabiztosan, a jobb alsóba gurította a tizenegyest. 0-1. A 17. percben Kovács Mátyás talált be Slakta kapujába. 0-2. Két perccel később Németh duplázott. 0-3. A 29. percben Kovács M. cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd Némethhez passzolt, aki most sem hibázott. 0-4. A 35. percben Bognár állította be a félidei eredményt, aki közelről a kapuba talált. 0-5.

A második félidőt támadóbb szellemben folytatta a hazai csapat, igaz a vendégek is visszavettek némiképp. Több helyzetet is kidolgozott Varga László együttese az első tíz percben, gólra azonban nem sikerült váltani. Az 57. percben aztán újabb vendég találat következett, Bognár passzolt Kovács elé, aki Slakta kapujába bombázott. 0-6. A folytatásban helyzetek még adódtak, ám további gól már nem született.

Hiába próbálta felvenni a ritmust az újonc Credobus Mosonmagyaróvár az éllovas MTK ellen, érezhető volt a játékoskeretbeli különbség. Megérdemeltem győzött a budapesti gárda, amely továbbra is vezeti az NB II-es bajnokságot.

A Credobus Mosonmagyaróvár legközelebb szeptember 4-én a Szentlőrinc otthonába látogat.