A volt NB I-es csapat, a Gyirmót simán nyert Dorogon, és vezeti a tabellát.

A labdarúgó NB II 2. fordulójában az újonc Kazincbarcika elleni vereséggel rajtoló Dorog az első fordulóban parádézó Gyirmótot fogadta. A Gyirmót hamar vezetést szerzett, és már a félidőben háromgólos előnyben volt. A második játékrészben egy hazai és egy vendégtalálat alakította ki az 1–4-es végeredményt - írja a Nemzeti Sport.

DOROGI FC–GYIRMÓT FC GYŐR 1–4 (0–3)

Összefoglaló:

Gyors góllal indult a találkozó: a Gyirmót Csörgő Viktor fejesével már az ötödik percben megszerezte a vezetést (0–1). Foghatták a fejüket a dorogiak, hiszen az első fordulóban a Barcika ellen is két fejes gól miatt kaptak ki. A folytatásban nagyjából kirajzolódott, hogy a két csapat különböző célokért küzd majd a bajnokság során. A Gyirmót irányította a játékot, míg a dorogiak erejéből csak erőtlen kontrákra futotta. A 20. percben érkezett a második vendégtalálat, Nagy Patrik remek kiugratást követően, 12 méterről vette be a dorogi kaput (0–2). A félidő végére is maradt még egy gól, szabadrúgásból a Gyirmót balhátvédje, Helembai Márk bombázott 18 méterről a kapuba (0–3).

A szünetben a Dorog kapust cserélt, Borsos Vilmos helyére Molnár Zsombor állt be, a fiatal hálóőrnek azonban sok védenivalója nem volt a találkozón. A 76. percben Herjeczki Kristóf szólója végén ő sem tudta megakadályozni a gyirmótiak negyedik gólját (0–4). Arról, hogy a Dorog is betaláljon, Tóth Barnabás gondoskodott, aki a 80. percben 23 méteres lövéssel szerezte meg a hazaiak első bajnoki gólját az új idényben. A folytatásban nem változott az eredmény, a találkozót a 91. percben Barna Gergő zúgó kapufája zárta le. 1–4