„Örülünk a kupában elért sikereknek, de sajnos a bajnokságot nem kezdtük jól, beragadtunk a rajtnál – mondja Burányi Tamás, a csapat egyik legjobb játékosa, aki Szekeres Krisztián edző munkáját is segíti. – A Söpte ellen feldobott bennünket a jó hangulat, a sok néző, folyamatosan buzdítottak bennünket. Szeretnénk eljutni az Amatőr Kupa döntőjébe, és ehhez ezek az állomások is kellenek.”

Mezőörsön ezekben a napokban kimondott futball-láz uralkodik.

„Ebben jelentős szerepe van Szőke Barnabás polgármesternek, lelkipásztornak, aki sokat tesz a helyi futballért. Idegenbe is sok szurkoló kíséri el a csapatunkat.”

A sorsolandó mezőnyben már helyet kapnak a profi csapatok, vagyis lehet ellenfél az NB I-ből vagy az NB II-ből is.

„Ahogy hallom, a drukkereink a Ferencvárost szeretnék ellenfélnek, én személy szerint inkább még egy olyanra vágynék, aki ellen lenne esélyünk. Ha NB-s ellenfelünk lesz, akkor valóban jó lenne a Fradi, az Újpest vagy az ETO” – említi végül a mezőörsi játékos.

Soproni presztízsmeccs

Folytatódik a Keglovich-kupa, 3. forduló, szerda 17 óra: Nagycenk–SC Sopron, Rábaszentandrás–Himod, SVSE-GYSEV–SFAC 1900, Farád–Kapuvár, Jobaháza–Hegykő, Enese–Vitnyéd, Gyömöre–Dunaszeg, Csikvánd–Bőny, Kajárpéc–Ménfőcsanak, Vámosszabadi–Ásványráró, Kunsziget–Pannonhalma, Halászi–Bácsa, Máriakálnok–Abda, Mezőörs–Gönyű, Mosonszolnok–DAC, Hegyeshalom–Lipót.