Napra pontosan ötven évvel ezelőtt, 1972. augusztus 26-án lobbant fel a láng a müncheni Olimpiai Stadionban, hogy kezdetét vegye a XX. nyári ötkarikás játékok. A nagyszerű körülmények között remek eredmények születtek, de csak szeptember 5-ig volt kifogástalan a hangulat, mert az izraeli csapat ellen elkövetett brutális gyilkosságok utána beárnyékolták a versenyek helyszíneit.

Hazánk az előkészületekből is kivette a részét, az olimpiai láng ugyanis 1936 után harminchat évvel ismét keresztül- haladt az országon. Megyénkben is sok sportoló futhatott a fáklyával, akik olykor a mostoha időjárással is dacolva teljesítették a rájuk szabott távot, és a lángot végül a magyar–osztrák határon adták tovább, hogy folytassa az útját a bajor főváros felé.

A játékok végén hat aranyéremnek örülhettünk Hegedüs Csaba birkózó, Gedó György ökölvívó, Balczó András öttusázó, Földi Imre súlyemelő, Fenyvesi Csaba vívó és a férfi párbajtőrcsapat révén. Sokáig úgy számolták, hogy Hegedüs Csaba szerezte a századik magyar aranyat az olimpiák történetében, jó pár évvel később azonban Gedó György magának vindikálta ezt, szerinte az ő döntője előbb véget ért, mint a birkózók mérkőzése.

Akkoriban csalódásként éltük meg a futballválogatottunk ezüstérmét, a fiaink ugyanis a fináléban 2–1-re kikaptak a többek között Deynával, Latóval fémjelzett lengyelektől. Az évek múltán megtanultuk becsülni ezt az ezüstöt, mert utána csak 1996-ban jutottunk ki olimpiára, ahonnan pont nélkül utazott haza a Dunai-legénység.

Megyénkből három versenyző szerepelt Münchenben. Horváth József kézilabdában, Kormos András és Balogh László evezésben volt a magyar csapat tagja. Nevüket őrzi a krónika, legendás teljesítményüket pedig az emlékezet.