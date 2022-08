Hétfőn délelőtt kondi-, délután termi edzéssel kezdte meg felkészülést az UNI Győr női kosárlabdacsapata. Az első foglalkozáson heten vettek részt, Ruff-Nagy Dóra, Dubei Debóra, Weninger Virág, Török Ágnes, Dombai Réka, Sabina Oroszová és az új igazolás, Bach Boglárka vett részt az edzéseken, melyet Földi Attila másodedző tartott, az új vezetőedző, Cziczás László a pálya széléről figyelte a játékosok mozgását.

Nem véletlen volt ez a munkamegosztás, a hét többi napján is Földi Attila és Fűzy-Antolovics Adél másodedzők dolgoznak a lányokkal, Cziczás László csak a jövő héttől veszi át a karmesteri pálcát.

"Ez a hét még ráhangoló edzésekkel telik, az igazán érdemi munka majd csak a jövő héten kezdődik – mondta Cziczás László. – Eddig nem megszokott felkészülést állítottunk össze. Ennek lényege, hogy napi egy edzés lesz, ám az sokkal hosszabb és intenzívebb lesz. Közös reggelivel kezdünk, majd jön az edzés, melyet ebéd zár le. Kora délutántól a játékosok tudnak pihenni, elmenni egy moziba, vagy bármilyen más programot szervezhetnek maguknak. Azt gondolom, ez nagyon fontos ebben az időszakban, mert az edzések mellett jut idő a magánéletre, az aktív pihenésre, szóval meg lehet találni az egészséges egyensúlyt az edzések és a regeneráció között. Bevallom, magam is kíváncsi vagyok, hogyan működik majd ez, de nem idegen a kosárlabdában ez a fajta munka. Nagyvárosok edzésprogramjának is hívják, Amerikában, de Madridban, Isztambulban is van erre példa."