Ez utóbbi végleges kialakításához azért a felkészülésbe később bekapcsolódó idegenlégiósokra is szükség lesz. Közülük a legkorábban, szeptember elején az ausztrál–ír kettős állampolgárságú bedobó, Alice Kunek kapcsolódik be a felkészülésbe Sopronban. Van­dersloot Courtney és Brittney Sykes az amerikai profibajnokságban, a WNBA-ben érdekelt, miként az ausztrál légiós, Ezi Magbegor is. Utóbbi ráadásul tagja hazája válogatottjának, mely szeptember végén éppen hazai környezetben, Ausztráliában szerepel a világbajnokságon. Szintén a vb-re készül hazája színeiben a soproniak szerb centere, Dragana Sztankovics is. Az már eldőlt, hogy Sykes csapata nem jut be a WNBA-rájátszásba, így ő várhatóan már szeptember első felében bekapcsolódhat a Sopron Basket felkészülésébe. A másik három játékos esetében csapataik, válogatottjuk szereplésétől függ, mikor tudnak Sopronba utazni és bekapcsolódni a munkába az Euroliga győztesénél, de várhatóan legkésőbb októberben edzésbe állnak majd.

Edzőmeccsek – Szept. 6.: UNI Győr–Sopron Basket. Szept. 9.: Sopron Basket–UNI Győr. Szept. 14.: Brno–Sop-ron Basket. Szept. 17.: Sopron Basket–USK Praha. Szept. 20.: Sopron Basket–DVTK.

Felmérésekkel kezdtek

Orvosi vizsgálatokkal, majd felmérésekkel megkezdte a felkészülést a 2022/23-as évadra a Sopron KC férficsapata is.

Az első napon a soproniak magyar játékosai, Csátaljay Péter, a nyári sérülése után rehabilitációját végző, de az orvosi vizsgálaton résztvevő Csendes Péter, Molnár Márton, Schöll Richárd, Supola Zoltán, Sitku Márton, Takács Norbert és Valerio-Bodon Vincent jelent meg.

Az együttes három, már meglévő légiósa, a Puerto Rico-i hátvéd, Eric Ayala, az amerikai erőcsatár, Jordan Barnett, valamint a kanadai irányító Yasiin Joseph várhatóan a jövő héten kapcsolódik be a munkába.

Az első napokban egyébként az új erőnléti edző, az előző években Oroszlányban dolgozó, szlovén Luka Steblaj, valamint Bors Miklós másodedző irányításával készül az együttes. A vezetőedző, a görög Kosztasz Flevarakisz – akivel természetesen stábja tagjai egyeztették az első napok feladatait, programját – a hét második felében tér vissza Sopronba.

A klub és szakvezetés pedig a háttérben gőzerővel dolgozik azon, hogy további játékosokat keressen, akik erősítést jelentenek az SKC-nak.