2019 után újra Kopasz Bálintnak hívják a királyszám világbajnokát!

Hatalmas csatában öt századdal nyert a címvédő Pimenta előtt olimpiai bajnokunk.

A magyar versenyzők négy érmet, közte két aranyat szereztek szombaton a kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokság első döntős napján.

Kopasz Bálint visszaszerezte világbajnoki címét K-1 1000 méteren és a Kiss Blanka, Lucz Anna duó is remek teljesítménnyel nyerte meg a K-2 200 métert. Bragato Giada és Nagy Bianka kenupárosa 200 és 500 méteren is begyűjtötte a bronzérmet.

Balla Virág (C-1 1000 m) negyedik, a fiatal Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese, Gazsó Alida Dóra összeállítású 500-as kajaknégyes hatodik, a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám 500-as kenupáros és Rendessy Eszter (K-1 500 m) hetedik, Korisánszky Dávid (C-1 200 m) pedig nyolcadik lett a döntőben.

Frissítve:

A szombati döntőkben szerepelt magyar versenyzők így nyilatkoztak a közmédiának a kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokságon:

Kopasz Bálint (K-1 1000 m, 1. hely):

"Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, igaz, a befutó után láttam, hogy nagyon minimális előnnyel nyertem. Hatalmas csata volt, különleges pálya volt ismét. Ahogy elrajtoltam, a pálya végét néztem, egy hatalmas vasoszlopot, nem foglalkoztam a külvilággal, nem érzékeltem senkit menet közben. Ez brutál jó volt, olyan volt, mintha otthon edzettem volna, egy max pályát mentem volna. Nem foglalkoztam azzal, hogy melyik pályán megyek, a verseny elején oldal-hátszél volt, utána meg befordult szembeszélbe, de szerencsére már többször bizonyítottam, hogy szembeszélben is megállom a helyem a 80 kilómmal."

Női kajakpáros 200 m (1. hely):

Kiss Blanka:

"Nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk, nem igazán találom a szavakat. Nagyon boldog vagyok. Fontos volt, hogy jól kapjuk el a rajtot, ha jól emlékszem, jól is sikerült, és arra is figyeltem, hogy száz méternél indulni tudjunk, az is sikerült. A végén láttam, hogy mellettünk nagyon jönnek fel ránk, ezért a célban nem is tudtam igazán örülni, csak később, amikor kiderült, hogy tényleg megvan."

Lucz Anna:

"A tegnapi ötszáz méter után nem volt könnyű összeszednünk magunkat, de ma már mindketten tudtunk erre a futamra koncentrálni, és ez nagyon kellett most. Blanka nagyon örült, amikor beértünk, de aztán én elbizonytalanítottam. Később láttam, hogy végig minket vesz a kamera, és aztán be is mondták, hogy mi győztünk."

Női kenupáros (3. hely 200 és 500 méteren):

Bragato Giada:

"Próbáltunk ötszázon egy minél jobb pályát menni és nagyon örülünk, hogy ez érmet ért. Ezután a kétszázzal már úgy voltunk, hogy ami még bennünk van, azt kiadjuk, és nagyon örülünk, hogy ott is harmadikak lettünk."

Nagy Bianka:

"Egyértelműen az ötszázas érem az értékesebb, olyan egységeket vertünk meg, akiket még soha. Éreztem, hogy nagyobb a nyomás és sokkal keményebb mezőnyben versenyzünk, mint kétszázon. Nagyon örülök, hogy harmadikak lettünk."

Női 500 m-es kajaknégyes (6. hely):

Gazsó Alida Dóra:

"Sokkal jobb pályát jöttünk, mint az előfutamban, büszke vagyok a csapatomra, szerintem mindenki kiadta magából a maximumot, ez most ennyire volt elég."

Kőhalmi Emese:

"Nyilván előrébb szerettünk volna végzeni, de örülünk ennek a hatodik helynek is."

Pupp Noémi:

"Ami látszik, az az, hogy mi még nem vagyunk klasszisok, ahhoz még kell egy kis idő, fejben és fizikailag is bele kell érni ebbe a mezőnybe, de igyekszünk."

Fojt Sára (18 éves):

"Szerintem nem fogtam fel teljesen, hogy felnőtt versenyen négyest sztrókolok, óriási élmény volt, köszönöm a lányoknak. Szerintem fantasztikus volt, az eredmény ellenére is"

Férfi kenupáros (500 m, 7. hely):

Fekete Ádám:

"Nagyon jó pályának éreztem, bár a szembeszél nem segített nekünk. A vége, az utolsó száz méter az nagyon fájt, ott nem tudtuk azt jönni, amit kellett volna. Nehéz éven vagyunk túl, de visszajöttünk, nyomjuk tovább."

Hajdu Jonatán:

"Csak magunkra figyeltünk, a rajt jól sikerült, jól átálltunk az utazó iramra, 250 méternél tudtunk újulni. A végén aztán nem tudom, mit történt, ebben most ennyi volt."

Rendessy Eszter (K-1 500 m, 7. hely):

"Kihajtottam magam, ennél egy másodperccel sem tudtam volna jobb lenni. Szerintem jó ez a hetedik hely."

Korisánszky Dávid (C-1 200 m, 8. hely):

"Többet vártam magamtól. Jól sikerült a bemelegítés, megvolt a fókusz is, erősnek éreztem magam. Kettős érzés van bennem, mert örülök, hogy egyáltalán itt lehettem és döntőt tudtam kenuzni. Nyilván érmet szerettem volna nyerni, de ha azt veszem, hogy az első válogatót otthonról néztem pozitív covid-teszt és 39 fokos láz miatt, akkor boldog vagyok, hogy itt lehetek."