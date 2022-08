Az eseményen Endrődi Péter ügyvezető ismertette a klub terveit és a kitűzött céljait, illetve hivatalosan is bemutatkoztak a győri csapat új érkezői: Raphaëlle Tervel másodedző, valamint Sandra Toft, Line Haugsted, Yvette Broch és Ana Gros. Az évadnyitón mutatta be a csapat a szezon hivatalos mezét is. A protokolláris eseményeket követően a szurkolókat gulyáslevessel vendégelte meg a klub.