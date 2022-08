Régi hagyományt élesztett újra az Audi-ETO női csapata. A koronavírus-járvány miatt az elmúlt szezonok előtt elmaradt a megszokott szurkolói piknik, ám ezúttal a csapat otthonának számító Audi-arénában ismét találkozhattak a szurkolók a játékosokkal.

Mintegy háromszázan jöttek el, hogy találkozzanak a csapattal, mely egyébként múlt pénteken a Kisvárda otthonában aratott bajnoki győzelemmel megkezdte a szezont. Az első hazai meccs pénteken 18 órakor lesz, a Budaörs érkezik az Audi-arénába.

Az esemény hivatalos részében Endrődi Péter ügyvezető beszélt a célokról, ami nem újdonság: minden sorozatban a legjobbak szeretnének lenni, bár a BL-ben az alapelvárás a Final Four elérése.

„Általában azt várják tőlünk, hogy nyerjünk meg mindent, de én azért árnyalnám ezt egy kicsit. Idehaza egyértelműen a két arany megszerzése a cél, lehetőleg magabiztosan, a Bajnokok Ligájában pedig ott kell lennünk a Final Fourban. Hogy ott aztán mi lesz a kétszer hatvan perc során, majd június elején megtudjuk. Az ellenfelek közül több tovább erősödött, de alkalmasnak érezzük a keretet arra, hogy tökéletes szezont fussunk” – fogalmazott a klubvezető.

Az új – Yvette Broch és Ana Gros régi-új – játékosok is elmondták, milyen célokkal, tervekkel érkeztek Győrbe. Természetesen ők is szeretnének aranyérmeket szerezni, Broch kivételével mindegyikük első BL-sikerére ácsingózik. Raphaëlle Tervel ugyan két BL-t nyert játékosként a zöld-fehérekkel, most viszont Ambros Martín segítőjeként a kispadon vállalna tevékeny részt az Audi-ETO hatodik nemzetközi trófeájának megszerzésében.

A spanyol vezetőedző, Ambros Martín is beszélt a szezonbeli várakozásairól: „Azt gondolom, jó felkészülés volt, nem játszottunk sok edzőmeccset, de a Bresttel és az Odensével is kiválóan dolgoztunk együtt. Még nagyon messze vagyunk a csúcsformánktól, meccsről meccsre szeretnénk javulni, és bízom abban, hogy mindegyik sorozatban az élen tudunk zárni. Nem lesz könnyű dolgunk, mert mind a magyar bajnokságban, mind a BL-ben nehéz ellenfelekkel kell küzdenünk.”

A folytatásban egy tál gulyás mellett kötetlenül beszélgethetett szurkoló, játékos, edző, klubvezető, az este folyamán pedig az autogramvadászok, valamint a fotó- és szelfigyűjtők is megtalálhatták számításaikat.