Alba FKC–Motherson-Mosonmagyaróvár 26–32 (12–13)

Székesfehérvár, felkészülési mérkőzés, 150 néző. V.: Őri, Pozdena.

MKC: Mistina – Mihály 2, Asanin 5, Kovács P., Pásztor 1, Ivancok 1, Stranigg Zs. 1. Cs.: Szemerey (kapus), Lancz 2/1, Bardi 2, Tóth E. 3/1, Hajtai 1, Tóth N. 4, Faragó, Sztankovics 1, Csire 8. Edző: Gyurka János.

Gyurka János csapatából a Siófokon nagyon biztatóan kézilabdázó Albek Anna hiányzott.

Meggyőző játékot, egyenletes teljesítményt láthattak a nézők a vendégcsapattól, szemre is tetszetős támadásokat vezettek, szép gólokat lőttek. A hajrát is kézben tartotta a Motherson-Mosonmagyaróvár, amely a héten második idegenbeli felkészülési mérkőzését is magabiztosan megnyerte.

Gyurka János: – Természetesen örülök annak, hogy ezt a találkozót is győztesen tudtuk megvívni, de az eredmény most másodlagos dolog. Kellenek nekünk ezek a találkozók, mert látjuk a hibákat, azokat a problémákat, amelyeket ki kell javítanunk. A dinamika, a sebesség még nagyon hiányzik a játékunkból a támadások során és a sok kiállítást is elkerülhetnénk gyorsabb lábmunkával. Nagyon fontos lesz a számunkra a következő hét, ahol a meccsterhelés mellett lesz lehetőségünk ezeknek a kijavítására.