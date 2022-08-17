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Foci a megyében

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Keglovich László Megyei Kupa - A 2. forduló eredményei

kisalfold.hu

GYÖMÖRE-MARKOTABÖDÖGE 6-0
LÖVŐ-NAGYCENK SE 2-3
RÉPCEVIS-HIMOD SE 0-3
ÚJKÉR-SVSE-GYSEV 1-5
PETŐHÁZA-KAPUVÁR 0-4
FERTŐD-RÁBASZENTANDRÁS 1-6
FARÁD-RÉPCEMENTI 4-1
JOBAHÁZA-BELED 3-3
FERTŐSZENTMIKLÓS-HEGYKŐ 0-3
VESZKÉNY-SOPRONI FAC 1900 0-2
RÁBATAMÁSI-VITNYÉD 4-5
CSIKVÁND-SZANY SE 6-1
GYARMAT-ENESE 1-7
FELPÉC-SZA-BI QUALIT MÉNFŐCSANAK 2-7
GYŐRSÁG-KUNSZIGET 1-6
VESZPRÉMVARSÁNY-DAC NÁDORVÁROS 1912 0-6
VÁMOSSZABADI-MECSÉR 4-2
GYŐRASSZONYFA-TSE-KAJÁRPÉC 1-2
BŐNY-KÁROLYHÁZA 3-0
HALÁSZI-GYŐRÚJFALU 2-1
GYŐRZÁMOLY-MÁRIAKÁLNOK 0-8
MOSONSZOLNOK-GYŐRÚJBARÁT 2-2
MITE-DUNASZEG 0-5
DUNAKILITI-GÖNYŰ 0-1
RAJKA-ÜSTÖKÖS FC BÁCSA 1-3
LEVÉL-LIPÓT 0-9
GYŐRSZENTIVÁN-HEGYESHALOM 0-1
TÖLTÉSTAVA-PANNONHALMA 0-3

Címkék#Keglovich-kupa#labdarúgás#Győr-Moson-Sopron
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