A Caola SC Sopron néven induló együttes az NB III-ból kiesve új tulajdonossal vág neki a pontvadászatnak. Bücs Zsolt vezetőedző továbbra is élvezi a vezetők bizalmát.

„Teljesen új csapatot kell kialakítanunk, a tavalyi keretből mindössze három játékos maradt, a többiek Ausztriát választották az SC Sopron helyett – kezdi a vezetőedző. – Hat hete kezdtük meg a felkészülést, keményen dolgoztunk, az edzőmérkőzéseken jól is szerepeltünk, a főpróba azonban nem sikerült. A Magyar Kupában Úrkúton vereséget szenvedtünk: rúgtunk három kapufát, elhibáztunk ugyanennyi ziccert, az ellenfél pedig két kapura lövésből két gólt szerzett. Rengeteg fiatal alkotja a csapatunkat, amelyben mindössze Kalász Milán képviselné a rutint, a Pápáról igazolt futballista azonban súlyos térdsérülést szenvedett a komáromi edzőmeccsen, így legalább fél évig nem tud játszani. A megyei bajnokság mezőnyét erősnek gondoljuk és mindjárt az elején nehéz ellenfelekkel találkozunk. Célunk a minél jobb eredmény elérése. Az új tulajdonos készített egy ötéves tervet, ennek a végén el kell érni az NB II-t.”

A szomszédvár SFAC 1900 ugyancsak bizakodva várja a szombati rajtot.

„Az átigazolási időszakban több játékos érkezett a csapat megerősítésére: Baranyai Norbert, Mezei Márk, Imre Szabolcs, Gere Richárd, valamint Soós Áron, aki már a tavaszi szezonban is nálunk készült. Récsei Bence és Kovács Benjamin távozott. Úgy gondolom, hogy a SFAC szintjén soha nem látott erősségű játékoskeret áll Katona Sándor edző rendelkezésére. Ennek ellenére szerényen várjuk a szezont, a végén szeretnénk az első hatban zárni. Bízunk benne, hogy minél többen lesznek kíváncsiak a soproni futballistákra” – nyilatkozta Ábrahám Tibor, a SFAC 1900 elnöke.