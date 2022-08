Motherson-Mosonmagyaróvár - Praktiker-Vác 27 - 24 (13 - 9)

Felkészülési mérkőzés - Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 400 néző, vezette: Cseszregi Bence - Sipos József

Mosonmagyaróvár: Mistina - Mihály 1, Faragó 2, Albek 3, Ivancok 4, Kovács P. 2, Hajtai 1.

Csere: Szemerey (kapus), Stranigg Zs. 4 (1), Lancz 2, Pásztor 1, Tóth E. 5, Bardi, Csire, Sztankovics, Tóth N. 2, Asanin,

Edző: Gyurka János

Vác: Csizmadia - Bánfai 3, Ferenczy F. 3, Marincsák 2, Helembai 1, Ballai B. 3 (1), Ballai A. 2.

Csere: Pásztor B. (kapus), Kuczora 2 (1), Kovács A. 3, Világos 3, Schatzl Natalie 2, Pálffy.

Edző: Herbert Gábor

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 6/2

A két élvonalbeli gárda második edzőmérkőzésére egy szombati matiné keretében került sor az UFM Arénában. Az első percekben most is az MKC dominált és a mosonmagyaróvári szurkolók annak is örülhettek, hogy a hazai pályán most debütáló Ines Ivancok két szép gólt szerzett. Az első tíz percet követően 5 - 1 arányban vezetett a hazai csapat, amely ekkor nagyon jól védekezett és a támadások során is megmutatta, hogy színesebb, kreatívabb kézilabdára lehet képes az új idényben.

A vendégek ezen a napon is megpróbálták tartani a lépést. de a 9 - 3-as és 11 - 4-es részeredmények szombaton erőteljesebb MKC dominanciát mutattak. Az első harminc perc utolsó szakaszában Gyurka János forgatni kezdte a csapatát, így a lényegesen kevesebbet változtató Vác a szünetig, az eredmény és a játék tekintetében is fel tudott zárkózni.

A második félidőben a Szemerey - Mihály, Albek, Tóth N., Faragó, Ivancok, Stranigg Zs. hetes kezdett, mindjárt egy látványos Tóth Nikolett góllal. Ezt azonban a vendégek eredményesebb szakasza követte, ez ekkor kicsit tompább, sok technikai hibát vétő MKC-val szemben.

Az élvonalbeli magyar bajnokságban rutinosnak számító Marincsák, Ferenczy, Kuczora, Helembai tengely jobban működött és ez az összeszokottság előbb egyenlítést, majd vezetést eredményezett a vendégeknek. A váciak védekezése is feljavult, ami mögött Pásztor kapus is bemutatott néhány szép védést és a lerohanások után szerzett találatok sem maradtak el.

A Motherson-Mosonmagyaróvár viszont kereste a játékát, amiben nagy segítséget kapott a gyakorlatilag négy büntetőt hárítani tudó Mistina Kittytől.

Maradtak tehát izgalmak a találkozó hajrájára, ami előtt egyértelműen látszott, hogy az a csapat tud majd nyerni, amelyik kevesebbet fog hibázni. Sok nagy mosonmagyaróvári hajrát láthattunk már az UFM Arénában és persze ezt a mostanit nyilvánvalóan nem lehet egy tétmérkőzéshez hasonlítani, de azért jó volt látni, hogy most is összeszedte magát a csapat. Tóth Eszter remek villanásaival sikerült az utolsó öt percben bebiztosítani a mosonmagyaróvári győzelmét, így a Motherson-Mosonmagyaróvár a második rendkívül hasznos gyakorló találkozót is sikerrel vette a szívósan küzdő Vác ellen.

Gyurka János: - Nagyon jól kezdtük a mai találkozót, az első húsz percben mutatott teljesítményünket feltétlenül szeretném pozitívan kiemelni. Ugyanez mondható el az utolsó öt percről is, amikor szintén dinamikusak, pontosak voltunk. A köztes időszak azonban megmutatta a hibáinkat, elsősorban azt, hogy még nincsenek azonos szinten a játékosaink. Oda kell tehát figyelnünk a felzárkóztatásra, hogy ne legyenek ekkora hullámvölgyek, ennyi technikai problémát hozó periódus a játékunkban.

Herbert Gábor: - Először is szeretnénk megköszönni a Mosonmagyaróvárnak ezt a két mérkőzést, nagyon örülünk, hogy fogadtak bennünket. Az látszott, hogy még keressük az optimális felállásainkat, ami a keretek mélysége miatt nekem talán egyszerűbb lesz. Ma a csapatjátékot és az egyéni teljesítményeket illetően is több biztató jelet láttam, de azért a kézilabdában ritkának számító kétnapos mérkőzésterhelés is érezhető volt.