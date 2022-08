A három új igazolással a kezdőcsapatában, majd a cserék között további három újoncot bevető zöld-fehérek a játékukkal kivívták a szurkolóik szimpátiáját, akik már a szünetre is tapssal engedték el az együttest.

A jelentős magassági fölényben játszó Nyíregyháza a második félidőben mindent megtett az egyenlítésért, több gólszerzési alkalmat el is szalasztott. Igaz, az ETO kontráiban is volt veszély, a hajrában az ETO lezárhatta volna a meccset, amikor Kovács és Kiss Bence kettő az egy ellen vitte kapura a labdát, de a győri védő passzával a tizenhatoson belül a nyíregyházi „bekket” találta telibe.

Tímár Krisztián, az ETO bemutatkozó edzője így nyilatkozott a lefújás után: – Nagy iramú, feszült hangulatú mérkőzés volt, ahol mind a két csapat megpróbált nyerni. Azt gondolom, sikeresen felkészültünk a Nyíregyházából, a játékukban azt kaptuk, amit feltérképeztünk. Örülök neki, hogy a gólunkat egy tudatos szögletvariáció után sikerült megszerezni. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben az ellentámadásainkat még jobb minőségben játsszuk le, amikből tudunk gólokat szerezni, de a hozzáállással, a mentalitással most is elégedett vagyok. Egy-két dolgot ki kell javítanunk, és akkor még több gólt fogunk tudni szerezni.

A győri csapat egyik legjobbja a 19 éves Csinger Márk volt, aki élete első felnőttbajnokiján lépett pályára.

– Véleményem szerint az egész csapat nagyon jó teljesítményt nyújtott a mérkőzés során – nyilatkozta Csinger Márk a klub honlapján. – Néhány lehetőség adódott a Nyíregyháza előtt is, azonban jól védekeztünk, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a meccset. Sok helyzetet alakítottunk ki, lövésekig is eljutottunk, úgy gondolom, megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot. Azt éreztem, hogy hiába vagyunk még a bajnokság legelején, összeszokottak voltunk, segítettük egymást a pályán. Természetesen kisebb egyéni hibák itt-ott előfordultak, de azért dolgozunk, hogy ezeket a jövőben el tudjuk kerülni.

Legközelebb erre vasárnap lesz lehetőség, amikor ismét hazai környezetben - felcserélték a pályaválasztói jogot - szerepel az ETO a Szeged ellen, amely hétfőn este 2-1-es vereséget szenvedett az MTK otthonában.