Egy évig volt az ETO FC Győr sportigazgatója Hannich Péter, a klub egykori 24-szeres, összességében 27-szeres válogatott labdarúgója. Az idén június végével lejárt szerződését a klub nem hosszabbította meg, így távozni kényszerült. Noha azóta már talált munkát magának, a sebei azóta sem gyógyultak be.

- Nem bírom ki futball nélkül - kezdi Hannich Péter. - Volt több lehetőségem itthonról és Szlovákiából is, végül mégis Győrben maradtam és a megyei bajnokságban szereplő Ménfőcsanakon vállaltam vezetői szerepet. Sok fiatal játékos van a keretben, így vérmes reményeink nem lehetnek, jelenleg nem cél nálunk a magasabb osztály. Két-három év múlva azonban feljebb kell lépni, azért is, mert addigra elkészülhet az új labdarúgó centrum.

- Dicséretes tervek, de úgy érzem, szívesebben beszélne az ETO-nál töltött egy évéről.

- Még fáj, ha rá gondolok. Hosszabb távra terveztem. Amikor tavaly nyáron Soós Imre megkeresett és felkért sportigazgatónak, óriási energiával láttam munkához. Akik ismernek, tudják, hogy nálam az ETO elsősorban érzelmi kérdés, szerettem volna visszaadni valamit abból a sok jóból, amit itt játékosként kaptam. Sajnos az anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak. Az NB II-ben kevés klubnak volt kisebb a büdzséje, mint a miénk, ezért egy feljutásra esélyes csapat létrehozása nem volt egyszerű feladat. Ennek ellenére sikerült olyan játékosokat igazolni, akikkel ott tudtunk lenni az élmezőnyben. Az építkezés első fél évében a cél az első hat hely valamelyikének megszerzése volt, amit ősszel megoldottunk és ha hazai pályán eredményesebbek vagyunk, akkor még jobb pozícióban várhattuk volna a folytatást. Tavasszal az élmezőnybe kerülés volt a szándékunk, sajnos ettől elmaradtunk, de ennek megvannak a szakmai okai. Például télen szerettem volna két minőségi támadót leigazolni fél plusz egy éves szerződéssel - gyakorlatilag kockázat nélkül -, mivel télen három játékos távozott. Meg is egyeztem velük, de nem kaptam rá engedélyt a közben megérkezett új tulajdonostól. Tavasszal sokszor nagy gondjaink voltak az első csapatnál egy-egy mérkőzésre a keret kialakításakor. Nem voltunk elegen, sokszor csak öt cserejátékos ült a kispadon.

- Tavasszal úgy kezdtek, hogy tíz fordulón keresztül nem tudtak nyerni, a közönség is elpártolt a csapattól. Nem csoda, hogy az új tulajdonos bizalma megingott a szakmai vezetésben.

- Az én sorsom már korábban eldőlt. Idén februárban volt egy húsz perces beszélgetésem Jan Van Daele-lel, akkor átadtam neki egy húsz oldalas három éves fejlesztési koncepciót, amit már 2021 júliusában Soós Imre is megkapott. Utána négy hónapon keresztül az új ügyvezető egyszer sem beszélt velem, gyakorlatilag nem volt kommunikáció közöttünk. Valószínűleg nélkülem is jól ismerte a magyar másodosztály szakmai oldalát. Világossá vált, hogy nyártól az egy éves opciót a klub nem nem fogja érvényesíteni a szerződésemben.

- Ön szerint miért nem számítottak a munkájára a továbbiakban?

- Azt gondolom, engem valaki vagy valakik télen alaposan eláztattak a tulajdonosoknál. Ezzel kapcsolatban több gyanúm is van. Az egyik egy olyan személy lehetett, aki napjainkban is kapcsolatban lehet a jelenlegi ügyvezetővel és üzleti érdekeltsége van a két klubban. Visszatérve a nyeretlenségi sorozatra, a jövővel kapcsolatos lebegtetés kihatott a játékosokra és a szakmai munkára is. Bizonytalan volt ki megy, ki maradhat. A Szolnok elleni győzelem után biztos középcsapattá váltunk: a koncepció az lett, játsszanak a fiatalok. Így is történt, voltak olyan időszakok, amikor egyszerre öt a fiatalszabálynak megfelelő futballista volt a pályán. Vitálist és Tubolyt beépítettük a csapatba, de Farkas és Klausz Milán is egyre többet játszott. A tavaszt tizenhárom emberrel játszottuk végig, az utolsó mérkőzéseket imponáló gólkülönbséggel megnyertük. Ennek tudatában most is kijelentem, Klausz László nagyszerű munkát végzett. A fiával kapcsolatos ügyben is sajnos csak az egyik oldal álláspontját ismeri a közvélemény, pedig az ETO-nál jelenleg is vezető pozícióban lévő személy tudhatta, hogy a csatárt hívja a ZTE.

- Az értékelése ellenére sokan úgy tartják, az elmúlt évi nem volt sikeres esztendő a klub életében...

- Szerintem sem sikeres volt, hanem bravúros. Az előző évi tizenkettedik hely után - kisebb költségvetésből - kihoztuk szinte a maximumot: a hetedik helyen végeztünk a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig elődöntőt játszottunk. Közben kiütöttük a Puskás Akadémiát és a MOL Fehérvárt, fiatalokat építettünk be a csapatba, az akadémiai együttes sok fiatallal az NB III-ban újoncként negyedik lett. Nekünk nem volt lehetőségünk több milliós fizetéssel rendelkező futballistákat szerződtetni - látva az ETO nyári átigazolásait és elképzelve az ehhez szükséges büdzsét -, most pedig van, éppen ezért szerintem ezekkel a feltételekkel Győrben csak a feljutás lenne elfogadható eredmény. Mint ahogy a csapat szurkolói is ezt várják. Egyébként a klub jelenlegi tulajdonosa is kijelentette februárban: a következő szezon elejére készen kell lenni a csapatnak a feljutásra. Kíváncsian várom, melyik érdek lesz a fontos ebben a közösnek látszó projektben.

- Érez keserűséget, haragot valaki iránt a történtek miatt?

- Haragot és keserűséget nem, inkább csalódottság van bennem, elsősorban az ügyvezető okán. A februári bemutatkozás után elhangzott hangzatos mondatok sajnos öt hónap alatt nem köszöntek vissza. Természetesen tisztában voltam vele, hogy mindenki a saját stábját hozza magával, igy biztos volt, hogy nekünk majd menni kell, de úgy érzem, ennél többet érdemeltem volna. Két másik ember is nagyon megbántott, őket még nem szeretném megnevezni. Egyelőre nincs itt az ideje.