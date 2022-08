A nyár egyik regionális átigazolási szenzációja kétségkívül Kovács István Győrbe szerződése volt. A 15-szörös válogatott játékos az elmúlt vasárnap le is tette a névjegyét. A Tiszakécske elleni meccs hajrájában Kiss Balázs helyett lépett pályára, és egy perccel később önmaga első győri, valamint azon a meccsen az ETO második, egyben a győzelmet bebiztosító gólját ünnepelhette a társakkal együtt.

Az országszerte népszerű „kis Kokót” pillanatok alatt megkedvelték a győri szurkolók, pedig még csak keveset láthatták kedvenc csapatuk mezében. A Szeged ellen csereként tíz percet játszott, majd pedig megbetegedett, és legutóbb az említett Tiszakécske elleni mérkőzésen térhetett vissza, ekkor 11 percet kapott.

„Mindenekelőtt szeretném megköszönni az első gólomat Tuboly Máténak, hiszen ez inkább az ő gólja volt, mintsem az enyém – kezdte a szimpatikusan nyilatkozó Kovács István a klub honlapján. – Rajta kívül hálás vagyok még a szakmai stábnak is, hogy lehetőséget kaptam, és becseréltek. Ez egy megelőlegezett bizalom volt, mert sajnos sok edzést még nem sikerült teljesítenem a csapattal, mivel az ideigazolásomat követően lebetegedtem, így nem lehetettem sokat a társakkal. Örülök neki, ha nem is jó játékkal, de góllal tudtam segíteni a csapatot, és győztünk, véleményem szerint nagy skalp volt a vasárnapi, ugyanis a Tiszakécskében remek, NB I-es múlttal rendelkező játékosok szerepelnek. A mi fiatal brigádunk kellően dominánsan tudott szerepelni a találkozón, be tudta gyűjteni a három pontot, és tapadunk az élmezőnyhöz, ami a legfontosabb számunkra. A szakmai stáb nagyszerűen forgatja a csapatot, mindenki lehetőséget kap, amivel többnyire élnek is a játékosok. Egy nagyon jó közösségbe kerültem, aminek igyekszem minél előbb hasznos tagjává válni.”A győri bemutatkozásakor elmondta, hogy még szép sikerekre vágyik.

Kovács Istvánnak (jobbra) járt a gratuláció a gólért a Tiszakécske elleni mérkőzésen. Fotó: Huszár Gábor





„Igyekszem, hogy maradandót alkothassak ETO-játékosként. Szeretném bebizonyítani, hogy nem lehet engem leírni, és még harmincévesen is van bennem tettvágy, hogy megmutassam, nekem is és az ETO-nak is az NB I-ben a helye” – nyilatkozta a szurkolók legnagyobb örömére augusztus elején a zöld-fehér klub honlapján.

Ennek egyik fontos lépcsőfoka lehet a Tiszakécske elleni 2–0-ás győzelem.

A zsinórban három forduló óta veretlen ETO vasárnap Ajkára látogat. A kedvező kezdési időpont (17.00) és a csapat biztató szereplése folytán a hírek szerint megtelik majd a vendégszektor.