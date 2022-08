Altorjai Sándor delegációvezető és Kovács István szövetségi kapitány helyszíni beszámolója alapján Mészáros Krisztofer szépen szerepelt minden szerén, a többieknél pedig voltak ugyan pontatlanságok, de ezeket ki lehet és ki is kell javítani a csütörtöki selejtezőig.

A szerleosztás is elkészült a férfiaknál, ennek értelmében Balázs Krisztián, Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek mind a hat szeren indul. Kardos Botond, talajon ugráson, korláton és nyújtón, míg Kiss Balázs lólengésen és gyűrűn mutatkozik be.

A sorsolás szerint a mieink a harmadik, utolsó selejtezőcsoportba kerültek, így az előzetes program alapján csütörtökön 17:07-től mutatják be gyakorlataikat. A verseny lebonyolítás szempontjából megegyezik a hölgyekével, tehát a selejtezőben elért pontszámok alapján hirdetnek egyéni összetett eredményt, illetve alakítják ki a szerenkénti és a csapatdöntőket. Az Európa-bajnokság az 5-4-3-as rendszerben zajlik: csapatonként az öt főből négy tornász mehet fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszámot veszik alapul. A csapatfináléba a legjobb nyolc nemzet kerül be, ahol már csak 3 tornász mutathatja be gyakorlatát egy szeren, és mind a három eredmény számít.

A németországi kontinensviadal a férfiak számára augusztus 18-án, a selejtezőkkel veszi kezdetét, a program szerdán a juniorok pódiumedzésével folytatódik, amelyen természetesen a Molnár Botond (Győri AC), Závory Szilárd (KSI SE), Mentovai István, Juhász Balázs (mindkettő BHSE), Zámbori Zala (FTC-Telekom) alkotta magyar csapat is részt vesz.

Kovács István, férfi válogatott szövetségi kapitánya: Túl vannak a fiúk a pódiumedzésen. Összességében azt mondhatom, hogy volt már jobb főpróbánk is ennél, nem vagyok elégedett, de nem kell kétségbe sem esni. Ezek olyan hibák, amiket lehet és kell is korrigálni. Mészáros Krisztofer jól dolgozott, a többieknél, ahogy mondtam, voltak rontások, de tudom, hogy több van bennük, bízom abban, hogy ezt be is tudják bizonyítani. Így volt ez múlt héten az otthoni szólításoknál is, kedden nem voltak annyira annyira jók a gyakorlatok, csütörtökre viszont teljesen összeszedték magukat. Remélem, ez itt is így lesz, és hogy most nem sikerült a főpróba, az előadás jó lesz.

Altorjai Sándor, delegációvezető: Jól mozogtak a szereken a fiúk, talán a Mészáros Krisztofernek sikerült a legjobban a pódiumedzés, de Kardos Botond is jól teljesített. Tomcsányi Benedeknek voltak kisebb hibái, de javított. Kiss Balázs lólengés és gyűrűn tornázott. Azt el kell mondanom, hogy a pódium és az edzőterem között vannak különbségek, ennek tudható be, hogy „Kikinek” is voltak rontásai, de becsületére legyen mondva, hogy ezeket később javította.

Részletes program, 35. Férfi Európa-bajnokság (felnőtt & junior), München, (08.18-21.)

Augusztus 17. 10:30-19:00, junior férfi pódium edzés

Augusztus 18. 10:00-19:55, felnőtt férfi selejtező; egyéni összetett eredményhirdetése

Augusztus 19. 10:00-20:20, junior selejtező; egyéni összetett és csapatverseny eredményhirdetése

Augusztus 20. 14:45-17:15, felnőtt csapatfinálé

Augusztus 21. 9:45-12:00 junior szerenkénti döntők

Augusztus 21. 13:45-17:30, felnőtt szerenkénti döntők

Augusztus 22. érkezés, Liszt Ferenc repülőtér 8.00