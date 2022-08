Huszonöt évvel ezelőtt legendás napok jártak Lébényben. A csapat aranyérmet szerzett a megyei első osztályban, és az év őszétől az NB III-ban szerepelhetett.A Lébény sokáig a Jánossomorja és a Győri Elektromos mögött állt a bajnoki táblázaton, aztán a hajrában robbantott és az élre ugrott.

A játékosok a Jánossomorja ellen sikerrel megvívott meccset követően gondoltak először arra, hogy van esélyük az aranyérem megszerzésére.

A jó hajrá aztán meg is hozta a gyümölcsét: az utolsó előtti fordulóban hazai pályán már bajnokként ünnepelték a csapatot, miután 3–0-ra nyert a Kimle-Károlyháza ellen. A lefújás után a közönség vastapssal köszöntötte az egész évben egyenletes, jó teljesítményt nyújtó csapatot.

Az osztály gólkirályát is a Lébény adta Baracskai Róbert személyében, aki 23 találatot ért el, második Kocsis (Kapuvár) 22, harmadik Kálóczi (Rábapatona) 20 góllal.

„Őszintén szólva több gólra számítottam, mint amennyit végül sikerült elérnem a társak segítségével. Úgy számoltam, hogy annyi gólt szerzek majd, ahányszor pályára lépek. Nos, huszonnégy mérkőzésen játszottam, s huszonhárom alkalommal sikerült a kapuba találnom” – nyilatkozta a Kisalföldben az újdonsült gólkirály.

„Amikor Lébénybe szerződtem, olyan stabil csapatot akartam kialakítani, amelyik nyeri a hazai mérkőzéseit. Győrből vittem magammal játékosokat, mint Doldot, Oláht, Baracskait, akik meghatározó emberek voltak. Az első évben ötödikek lettünk, a másodikban pedig minden összejött. Bajnokság közben nagy volt a lemaradásunk az első helyezetthez képest, a végén pedig akkora előnyünk lett, hogy már a vége előtt bajnoki címet ünnepelhettünk. Kisebb futball-láz alakult ki Lébényben, nyolcszázan-­ezren jártak a mérkőzéseinkre. A legjobb csapat voltunk a megyeiben, és később az NB III-ban is megálltuk a helyünket, amikor negyedikek lettünk” – emlékezett Keglovich Ferenc edző.

A községben osztatlan elismerést szerzett a csapat közönségszórakoztató játékával. Őket méltatták a lapok hasábjain a helyi potentátok, mint Csaplár Zoltán, Lébény polgármestere és Holczinger István, a termelőszövetkezet elnöke is. Sági Sándor klubelnök abban reménykedett, hogy az NB III-ban további támogatók állnak majd az együttes mellé.

Dicséretes, hogy a Lébény nyerte a sportszerűségi versenyt is.

Az 1996/97-es bajnokcsapat tagjai: Baracskai Róbert 23 mérkőzés/20 gól, Dániel László 29/8, Dold Krisztián 29, Fülöp József 29/1, Gyúrós Ákos 6/1, Heizer Győző 18/3, Horváth Norbert 27/6, Horváth Tamás 15, Károlyi Péter 8, Kovács Ákos 29/3, Kovács Tamás 1, Limp Tibor 12/4, Makai Márton 1, Moór Tamás 28, Nagy Gábor 29/5, Oláh István 27/5, Schmelzer Péter 6, Simacsek István 18, Tóth Dávid 10/2, Vadász Pál 13/3, Vadász Zoltán 11/6, Visi Roland, Visi Szilárd 28. Az ellenfelek egy öngólt értek el a Lébény ellen.