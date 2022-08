„Vallom, hogy a múlt megbecsülése nélkül egyetlen sportágnak sem lehet jövője. Az evezősöknél ez az ars poetica mindig is megvolt, nem véletlen, hogy immár 145 éves az evezés Győrben, ezzel pedig az ország egyik, ha nem a legrégebbi, még ma is aktívan működő egyesülete. A Győr-kupa már nagyon régóta a két alapító, Némethy Ernő és Mihálkovics Tivadar nevét viseli, minden évben megkoszorúzzuk az evezős telepen lévő emléktáblájukat” – kezdte Papp Oszkár, aki egy másik emlékművet is gondozásba vett a Kálóczy téren.

„Kevesen tudják, pontosabban eddig nem nagyon kapott nyilvánosságot, hogy a tanmedence mögött van egy kőtábla, melyet az első világháborúban hősi halált halt evezősöknek emeltek elődeink. Igazából nem ismerem a történetét, de mikor gyerekként eveztem, már akkor ott volt a vízi telepen az emlékmű, de nem volt állandó helye, nem is volt kiállítva. A nyolcvanas években épült a tanmedence, de jóval később került csak az épület mögé. Az elmúlt években kicsit rendbe tettük, a százéves évfordulón, 2018-ban, illetve idén pedig meg is emlékeztünk a több mint száz éve elhunyt sportolókról” – folytatta Papp Oszkár, akinek ennek apropóján jutott eszébe, hogy szívesen összehozna egy találkozót a hozzátartozók számára.

„Valószínűleg unokákról, dédunokákról van szó, akik talán szívesen megismerkednének egymással, az győri evezéssel, hiszen ez a közös a családjaik múltjában. Úgy gondolom, egy ilyen találkozóval, ami akár rendszeres is lehet, méltó módon lehetne emlékezni azokra, akik az egyesületünk dicső múltjának a részesei voltak” – mondta végezetül a klubelnök.

Rájuk emlékeznek

Az alábbi nevek szerepelnek az emléktáblán: dr. Kellner József művezető, Szőgyi László művezető, dr. Reichenfeld Rezső titkár, Csillag Gyula, Czigler János, Gold Gyula, Gunyhó János, Gyulai Antal, Harmat Lajos, Haut Dezső, Holló Lajos, Karsay Elek, Keszey Imre, Meixner Lőrincz, Németh Antal, Rosenkrantz Nándor, Róth Emil, dr. Sághy Imre, Schnabel Lipót, Szaltzer József, Turcsek Tádé, Wottitz Róbert. A hozzátartozók a klub Facebook-oldalán (Győri Atlétikai Club-Evezős Szakosztály) vagy az [email protected] e-mailcímen vehetik fel a kapcsolatot a szakosztállyal.