A spanyolországi Castrelo di Minóban rendezett nemzetközi U18-as versenyen, a Jeunesse Cupon a magyar férfi kormányos négyesünk elképesztően szoros, és őrült finálét nyert. A küzdelemről mindent elmond, hogy célfotó döntött az első hely sorsáról.

Az előző napon bronzérmet szerzett egység, melyben a Győri AC versenyzői közül Gasztonyi Péter László, Boros Áron, Shah Amir és a kormányos Majsa Klaudia kapott helyet – kiegészülve a csepeli Szigeti Ferenccel –, az előfutamban magabiztosan teljesített, a 2. helyen biztosította helyét a legjobb hat között.

Alföldi Zoltánnak, a GYAC vezetőedzőjének tanítványai afináléban mindvégig nagyon szoros küzdelem vívtak ellenfeleikkel, a mieink a második helyen haladtak az első 1000 méteren, míg a britek minimális különbséggel, de sereghajtók voltak. Aztán izzította a rakétát a brit csapat, és az élre tört, 1500 méternél a teljes mezőny négy másodpercen belül volt. Elképesztőt hajrázott a magyar csapat, és végül megnyerte a futamot.

Majsa Klaudia egypárevezősben is kiharcolta az A döntős szereplést, Biró-Lakó Szandra tanítványa az előfutamból a harmadik helyen jutott be a legjobb hat közé. A fináléban Majsa a mezőny második felében haladt, majd aranyérmes csapat kormányosa szólóban is hajrázott egyet, és a francia lányt megelőzve az 5. helyen zárta a döntőt. Majsa Klaudia előző napon is döntős volt egypárban, akkor végül a 6. helyet szerezte meg.