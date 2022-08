Rutinos, válogatott középpályással erősödött az ETO FC Győr: Kovács István a MOL Fehérvár FC-tól érkezett és 1 éves szerződést kötött a zöld-fehér klubbal.

A technikás középpályás profi pályafutása szülővárosában, Szombathelyen indult az Illés Akadémián. Az NB I-ben 2009-ben éppen az ETO ellen mutatkozott be.

A Haladásból Fehérvárra vezetett az útja, ahol 2012 óta szerepelt, és kétszer nyert bajnokságot, illetve egyszer-egyszer Magyar Kupát, Magyar Szuperkupát, illetve Ligakupát. Miután végigjárta a szamárlétrát az utánpótlás válogatottakban, a felnőttek között 2013-ban mutatkozott be nemzeti színekben.

A 30 éves játékostól sokat vár a szakmai stáb, és Kovács is pozitív a jövőjével kapcsolatban, bízik benne, hogy eredményes játékával hozzá tudja segíteni az ETO-t, hogy minél jobb eredményt érjen el.

- Érdekes az élet, egyszer már majdnem az ETO labdarúgója lettem a 2011/2012-es szezonban, de végül a Fehérvárhoz vezetett az utam, ahol szép tíz és fél évet töltöttem. Most, több mint egy évtizeddel később megérkeztem Győrbe. Mind az utánpótlásban, mind a felnőtt mezőnyben sokszor jártam az ETO-stadionban, sőt, életem első nagy focimeccsét is itt láttam, a régi stadionban, 2000 nyarán, a Dunaferr játszott BL selejtezőt a Rosenborggal. Nagyon szerettem a fehérvári éveimet, de úgy érzem, kellett most ez a váltás, az ETO pedig már régóta szeretett volna megszerezni. Nagyon szimpatikus volt, hogy nem csak pozícióra akartak igazolni, hanem személy szerint engem szerettek volna a csapatban tudni. Az átigazolásom sikeressége ezek után már csak rajtam múlik, igyekszem, hogy maradandót alkothassak ETO-játékosként. Szeretném bebizonyítani, hogy nem lehet engem leírni, és még harminc évesen is van bennem tettvágy, hogy megmutassam, nekem is és az ETO-nak is az NB I-ben a helye. Hogy ez mikor sikerül, az sok tényezős, de én egészséges sportemberként minden mérkőzésre úgy megyek fel, hogy szeretnék nyerni, bárki is az ellenfél - nyilatkozta Kovács István az ETO honlapján.

Mihalecz István sportigazgató elégedett a győri csapat új igazolásával.

- Nagyon örülök, hogy sikerült megállapodnunk, Kokó igazolásával mérföldkőhöz érkezett a csapat. Vele egy személyben érvényesült a „nevet a szurkolóknak, csapatjátékost a csapatnak” kritérium.

Nyári érkezők: Babati Benjámin (Mezőkövesd – kölcsönbe), Bencze Márk (Szeged-Grosics Akadémia), Borsos Filip (Wiener Neustadt – Ausztria), Csinger Márk (DAC – Szlovákia, kölcsönbe), Kiss Balázs (BFC Siófok), Kiss Bence (Haladás), Kovács István (Mol Fehérvár FC), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár – kölcsönbe), Papp Milán (Mol Fehérvár II), Szujó Attila (Debreceni VSC).