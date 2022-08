Tel-Avivban rendezték meg nemrégiben a Makkabi Játékokat, amit zsidó olimpiának is neveznek. A magyar küldöttség tagja volt a győri Ney Ferenc, akit korábban az ETO női kézilabdacsapatának masszőreként ismerhetett meg a sportközvélemény, évekig dolgozott a klubban.– Három évvel ezelőtt Budapesten vettem részt először ilyen eseményen, az és a mostani is felejthetetlen marad a számomra – meséli magáról a masszőr, aki idén múlt 75 éves. — Ezúttal a junior és a felnőtt férfi vízilabdacsapat mellett dolgoztam. A juniorok arany-, a felnőttek pedig bronzérmet szereztek. Remekül megszervezett játékoknak lehettünk a résztvevői. Élménydús és egyben fárasztó volt a kint töltött időszak. Más sportágakkal ellentétben nekünk mindössze egy szabadnapunk akadt, akkor Jeruzsálembe látogattunk el, a Siratófalhoz. Először jártam Izraelben, remélem, még lesz alkalmam, hogy eljussak ebbe a csodálatos országba.

Magyarország tel-avivi nagykövetségén meleg hangulatú fogadáson köszöntötték a küldöttséget. Benkő Levente nagykövet gratulált a magyar csapat eredményeihez: 6 aranyat, 11 ezüstöt és 23 bronzot szereztek a versenyzők.

A magyar zsidó sportolók azokban a versenyszámokban taroltak, amelyekben a magyar sport egyébként is kiváló: vízilabdában, úszásban és ­vívásban.

Különleges köszönetként Ney Ferenc egy magyarok által aláírt zászlót kapott ajándékba: „a küldöttség legidősebb tagja, aki nyugdíjas gyógymasszőrként tett meg mindent a sportolók sikereiért”.

– Bízom benne, hogy a következő Makkabi Játékokon is tagja lehetek a magyar csapatnak. Addig is havonta egyszer-kétszer segítek az ETO KC-nek – említette végül a győri masszőr.



Ney Ferenc győri masszőr Tel-Avivban.

