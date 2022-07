Papp Milán személyében újabb fiatal játékost igazolt az ETO FC. A 19 esztendős belső védő a MOL Fehérvár FC második csapatából érkezik Győrbe, ahol szeretne állandó játéklehetőséget kiharcolni magának - adta hírül a győri klub honlapja.

A fiatal, jó felépítésű belső védő a Puskás Akadémián nevelkedett, ahonnan előbb Csákvárra, majd Szegedre került. Legutóbb a MOL Fehérvár FC NB III-as csapatában szerepelt, ahol alapembernek számított, emellett ő volt a gárda csapatkapitánya. Papp Milán a Somorja elleni, második felkészülési mérkőzésen már pályára lépett ETO mezben, ahol jó teljesítményt nyújtott a védelem tengelyében. Bízik benne, hogy jó játékával nagy hasznára lesz új csapatának.

- Szegedi születésűként a Tisza Volánból indult a pályafutásom – kezdte Papp Milán. – Az U14-es korosztályt már Felcsúton, a Puskás Akadémián kezdtem meg, majd a hatodik idény után a testvérklubhoz, Csákvárra igazoltam, ahonnan pedig Szegedre vezetett az utam. Ezután Fehérvárra igazoltam, ahol eddigi pályafutásom legjobb évét töltöttem. Komoly, profi közegbe kerültem, ahol sokat tudtam az első kerettel is készülni. A második csapatnak viszonylag gyorsan a kapitánya tudtam lenni, amire nagyon büszke vagyok. Úgy érzem, hogy az elmúlt esztendőnek köszönhetően felkerültem a futball térképére. Most viszont már minden idegszálammal az ETO-ra koncentrálok, nagyon örülök, hogy sikerült megállapodnunk és Győrben folytathatom a pályafutásomat. Már edzettem párat a csapattal, mielőtt megszületett a megállapodás. A klubnak és nekem is ugyanazok a céljaink, minél jobban szerepelni a következő szezonban. Ehhez a feltételek adottak, egy jó csapat van kialakulóban, aminek hasznos tagja szeretnék lenni. A mentalitásomnak hála, soha nem fogok megelégedni azzal, amit elértem, mindig jobb akarok lenni, úgy érzem, ezzel is csapat hasznára tudok lenni a jövőben.

Tímár Krisztián vezetőedző örül, hogy Papp Milán csatlakozik a kerethez, és bízik benne, hogy valóban hasznos tagja lesz a csapatnak.

- Papp Milán egy ígéretes fiatal játékos, akiben látjuk a potenciált – mondta Tímár Krisztián. – Próbajátékon vett részt nálunk, amin jól teljesített, ugyanúgy, mint az előző szezonban az NB III-ban. Nagyon jó adottságai vannak, bízunk benne, hogy be tudja váltani a hozzá fűzött reményeket. Remélem, minél előbb bizonyítja, hogy ezen a szinten is megállja a helyét.

Hír még az ETO háza tájáról, hogy a szintén frissen igazolt Szujó Attila a pénteki edzésen egy összecsapásnál megsérült. Az orvosi diagnózis szerint az egyik lábujja eltört és ezért hosszabb kihagyásra kényszerül. A lábát gipszbe tették, az elkövetkezendő időszakban ennek megfelelő edzésmunkát végezhet.