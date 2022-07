ETO FC Győr – NK Nafta 1-0 (1-0)

Győr, ETO Park. V.: Andó-Szabó.

ETO FC Győr: Ruisz – Kiss B., Fodor, Papp M., Forgács, Kiss M., Szabó T., Lacza, Erdei, Farkas B., Bacsa. Csere: Kovács K., Csinger, Csonka, Vincze, Toma, Tuboly, Vitális, Bencze, Óvári, Priskin, Vingler, Borsos. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

NK Nafta: Kiss Á. – Kumer, Szabó B., Papp L., Murar, Haljeta, Florjanc, Stare, Ostrek, Urh, Igrec. Csere: Novinic, Nikolic, Fehér B., Roposa, Sadikovic, Mocic, Zamuda, Bezjak, Dinnyés, Drk. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gsz.: Farkas B. (26.).

Az első lehetőség a 10. percben adódott a vendégek előtt, Ostrek egy kényszerítőzés után a kapu fölé bombázott. Ezután a mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben, azonban a 26. percben az ETO megszerezte a vezetést: Kiss B. hajszálpontos labdával hozta ziccerbe Farkas Balázst, aki a kifutó kapus mellett külsővel a hálóba lőtt 1-0. Az első félidő utolsó percében Stare tekert bal oldalról a hosszú sarok irányába, ám Ruisz nagyot vetődve védeni tudott.

Négy perc telt el a második játékrészből, amikor ismét Stare próbálkozott kemény lövéssel, ám Ruisz ezúttal is hárított. Az 53. percben Szabó B. lövése kevéssel ment el a győri kapu jobb felső sarka felett. Tíz perccel később egy labdaszerzést követően Toma ugratta ki Óvárit, aki rávezette a labdát a vendégek kapujára, a rövid alsó sarokba tartó lövését a vendégek kapusa bravúrral védte. A 70. percben Bencze elé került egy kipattanó labda, amit kapásból lőtt vissza távolról, a labda alig szállt el a Lendva kapuja felett. Öt perccel a mérkőzés vége előtt egy bal oldali szögletet követően kavarodás alakult ki a vendégek kapuja előtt, aminek végén Csinger kotorta a kapuba a labdát, ám szabálytalanság miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Tímár Krisztián: - Újabb jó iramú mérkőzésen vagyunk túl. Azt gondolom, hogy az első fele a meccsnek egy kicsit fásultabb volt. Annak ellenére, hogy akkor szereztük a gólt, úgy érzem, hogy a heti munka kicsit hatással volt a játékunkra. Ennek ellenére jó volt a játékosok hozzáállása, megpróbálták kihozni magukból a maximumot. Amikor a második sor bejött, lehetett látni, hogy a ritmusváltások, a visszatámadások élesebbek voltak. Ott több helyzetet is sikerült kialakítanunk, sajnos ezeket nem tudtuk gólra váltani, de azon dolgozunk, hogy ezek a helyzetek is bemenjenek. Kicsit labdabiztosabbá kell válnunk, látjuk azt az egy-két hibát, amit ki kell javítanunk, de azt gondolom, hogy jó úton járunk.