A szerdai jó hangulatú találkozót követően tegnap vizsgálatokkal és tesztelésekkel kezdte felkészülését a Győri Audi-ETO. A felmérések célja, hogy a klub erőnléti szakemberei feltérképezzék a játékosok aktuális fizikai állapotát.

„Játékosainknak az előző esztendőben gyakorlatilag nem volt idejük a pihenésre, hiszen olimpia is volt nyáron, illetve a koronavírus-járvány is sújtotta a csapatot, amely nehezítette a fizikai erőnlét megfelelő szinten tartását. Az idei szezonkezdet szerencsésebb, tudtunk adni a lányoknak egy jól látható pihenőidőt, ami közel másfél hónap volt – kezdte Holanek Zoltán a győriek erőnléti edzője. – Természetesen senki ne gondolja, hogy ez az időszak csak a vakációról szólt, egy négy hetes egyéni otthoni felkészülési programot kaptak a lányok. Erre azért volt szükség, mert az előttünk álló szezonban is kifogástalan fizikai állapot szükséges céljaink eléréséhez.”

A módszer már az előző években is működött a klubnál, a játékosok maximálisan végrehajtották ezeket a feladatokat.

„Mint minden profi klubnál, így Győrben is számot kell adni arról, hogy milyen állapotban indul a felkészülés, ezért van szükség a tesztekre. Itt képet kapunk arról, hogy a nyárra kiadott házi feladatok kiváltották-e azt az állóképességi szintet, melyről már együtt, közösen kézilabda specifikus munkát tudunk végezni. A tesztek során azt is megnézzük, hogy optimális pihent helyzetben milyen állapotban van a sportoló, hiszen, ha történik egy sérülés, akkor tudjuk, hogy hova kell visszaépíteni a játékost. Felméréseket a felkészülés kezdetén és a végén is végzünk, ekkor megnézzük, hogy a kezdetben mért állapotból, mekkora fejlődést ért el a játékos. Azt is megvizsgáljuk, hogy ezek az értékek számunkra megfelelőek-e, azaz a szezon során csak fenn kell tartani az állapotot, vagy esetleg vannak olyan képességek, melyeket fejleszteni kell” – folytatta Holanek Zoltán.

Az első három napban a felméréseké lesz a főszerep, és az erőnléti vizsgálat mellett egészségügyi állapot ellenőrzés vár a Anne Mette Hansenékra.

„Az erőnléti csoportunkkal közösen állítottuk össze a vizsgálat gyakorlatait, melyekben szerepelnek futó, ugró és állóképességi vizsgálatok is, azaz megnézzük a gyorsaságot, az irányváltást és az állóképességet. Céljaink között szerepel, hogy a begyűjtött információkból tudományos publikációkat is készítsünk. Az egyik újításunk egy speciális szoftver bevezetése lesz, mely az összes eddig meglévő eszközünket egy platformon menedzseli.”

A háromnapos felmérés után a csapat hétfőn Telkibe utazik edzőtáborba.