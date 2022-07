Az élvonalban szereplő mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat kommunikációs vezetője 1995-ben, a volt válogatott futballistával, majd újságíróval, Zombori Sándorral együtt írt A Törő! címmel könyvet az utolsó magyar világsztárként is emlegetett futballistáról.

„Köztudott volt, hogy Andris anyagi gondokkal is küszködött abban az időszakban, így arra gondoltunk, amellett, hogy érdekes írás születhet, a könyv bevételével valamelyest segíteni tudunk az egykori kiváló labdarúgónak – kezdi Rokob Péter. – Így is lett, s bár erősködött, hogy megkapjuk mi is a részünket, lemondtunk róla, s meg tudta tartani a pasaréti lakását. Nagyon nyíltan, őszintén beszélt a pályafutásáról, az életéről és a gondjairól, ami rendkívül megtisztelő volt a számomra, hiszen Kese közismerten nem szerette a nyilvánosságot. Szoros, mondhatni, hogy baráti kapcsolatba kerültem vele, s bár tisztában voltam az állapotával, ezért is érintett érzékenyen a múlt heti halálhíre.”

Sokak szerint Törőcsik külföldön lett volna igazán nagy sztár. „Törő a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége volt, akinek látványos játékáért – klubhovatartozástól függetlenül – valóban rajongott a közönség. Nem hiszek az összehasonlításokban, de egyetértek azzal, hogy Törőcsik technikailag Maradona-, Zidane- vagy Messi-­szintű labdarúgó volt. Mindent tudott a labdával, zseniálisan ismerte fel a játékhelyzeteket és remekül hozta helyzetbe a társait.

Lehet, külföldön hamarabb észreveszik a betegségét, de nem volt csalódott, mindig azt mondta, hogy amit Magyarországon el lehetett érni a labdarúgásban, az neki sikerült. Viszont azzal is tisztában volt, hogy több volt benne, amit igazából egy topbajnokság tudott volna kihozni belőle.

Nagyon kevesen tudják, de nekem elmesélte, hogy már az 1974/75-ös idényben konkrét ajánlatot kapott a Barcelonától. Az akkori BEK-sorozatban az Újpesti Dózsa csapata a Leeds United vendége volt, amely találkozót a következő ellenfelére váró katalán csapat vezetői, sőt, a csapatkapitány, Johan Cruyff is megtekintette. A mérkőzés után pedig azonnal megkeresték a magyar klubot, a játékost, de akkoriban itthonról hivatalosan még nem lehetett külföldre szerződni.” Törőcsiknek sajnos nem lett könnyű pályafutása utáni élete.

„A futballpályán a legokosabb játékosok közé tartozott, a privát életében ugyanakkor sok rossz döntést hozott. Viszont soha nem kereste a hibát másokban, a környezetében vagy a külső körülményekben. Intelligens emberként szakadatlanul harcolt a szenvedélybetegségekkel, amelyek idővel felőrölték az egészségét. Ám úgy kell rá emlékeznünk, mint egy olyan kiváló labdarúgóra, aki sok örömet szerzett nekünk a játékával. Igazi művésze volt a futballnak.”