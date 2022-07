Idén 110 éves a Dunántúli Atlétikai Club. Az egyesület története 1912-ig nyúlik vissza, amikor is a Betka-réti futballcsapatok formálisan is klubbá szerveződtek III. Kerületi Sportklub néven. Egy évvel később, 1913-ban a vetélytárs NTK fúziót ajánlott a névváltoztatás feltételével. Ekkor kapta a klub a DAC nevet. Érdekesség, hogy 1914. május 1-jén játszották az első ETO–DAC mérkőzést, amivel megindult a versengés a két nagy győri egyesület között. A mérkőzést nagy meglepetésre a DAC 1:0-ra megnyerte. A labdarúgás mellett 1914-ben már sakk- és kerékpárszakosztály is működött a DAC-nál, ez a három szakosztály volt a legeredményesebb a klub 110 éves történetében. A futballcsapat aztán „kinőtte” a Betkát, 1916-ban az Erzsébet ligeti „biciklipálya” belső tere lett a játéktér. A DAC 1979-ben, a megyei kórház bővítése miatt elhagyta jól megszokott otthonát és a jelenlegi, Pápai úti létesítménybe költözött.

Sokszor kerültek nehéz helyzetbe az egykor NB I/B-ben is szereplő kék-fehérek, de mindig túlélték a válságos időszakokat. A sportegyesület, amely volt DAC, TEDAC, GYVSE-­DAC, Győri Lokomotív, MÁV DAC, Betka-MÁV DAC, Integrál-DAC, DAC 1912, manapság DAC Nádorváros néven szerepel a megyei I. osztályban.

A nádorvárosiak a jubileu­mot érdekes programokkal ünneplik most szombaton.

A Pápai úti stadionban 13 órától rendezik a II. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság területi selejtezőjét. Az esemény központi fővédnöke Király Gábor 108-szoros válogatott kapus. A versenyt az első alkalommal tavaly csaknem negyven helyszínen tartották meg, kétezer indulóval. A döntőt a Budapest Honvéd–Kisvárda élvonalbeli mérkőzés szünetében rendezték.

Idén már az országhatáron túlról is várják a résztvevőket, a mostani kiírásban Dunaszerdahely, Székelyvarság, Székely­udvarhely és Sepsiszentgyörgy is otthont ad egy-egy fordulónak. A finálét az ősz első felében rendezik. A legjobbak a Bozsik Arénában küzdhetnek meg a fődíjért, amely legalább egymillió forint, de minél többen neveznek, annál nagyobb lesz a megnyerhető összeg.

A tizenegyesrúgó verseny mellett emléktornát és emléktábla-avatást is tervez a klub a hétvégére. Szombat délután fél négy órakor a Jobaháza, a Királyfiatarcsa, valamint a házigazda DAC első és második csapatainak részvételével rendeznek a közelmúltban elhunyt egykori játékos, DAC-legenda Prutzki „Pálos” József emlékére futballtornát.

Méltón szeretnénk megünnepelni ezt a szép évfordulót, s igyekeztünk színvonalas programokat összeállítani. Természetesen nem csupán a klub korábbi futballistáit, sportolóit látjuk szívesen, hanem minden olyan szimpatizánst, akik valaha a klubunkért szurkoltak. A DAC mindig is egy nagy család volt, szeretnénk, ha továbbra is az maradna. Óriási dolognak tartom, hogy egy sportegyesület fenn tud maradni száztíz éven keresztül, s bízom benne, hogy még nagyon sokáig örömöt tud szerezni drukkereinek – mondta az esemény kapcsán Arnold Csaba klubigazgató.