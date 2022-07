Az angliai Guilford adott otthont a Japán Shotokan Karate Szövetség (JSKA) által rendezett Európa-bajnokságnak, melyen hét soproni versenyző is képviselte hazánkat. A Soproni Rendészeti Sport­egyesület (SRSE) karatékái léptek tatamira a tíz ország 300 versenyzőjét felvonultató kontinensviadalon. Izgalmasan indult a háromnapos viadal a magyar delegációnak, ugyanis a nyitónapon nem tudtak részt venni a soproni versenyzők a kiutazást biztosító repülőjárat váratlan törlése miatt, végül minden előre eltervezett versenyszámban el tudtak indulni a karatékák.

A magyar delegáció legsikeresebb versenyzője Triber Viktor lett, aki kumite és kata versenyszámokban egy­aránt aranyéremmel tért haza. Bátorfi Dóra és Grubits Ferenc egy első és egy második helyet szerzett, Kiss Flóra ezüstérmet ért el, és bronzérmes lett a Grubits Ferenc, Király Levente, Varjas Vidor csapat. A Bátorfi Dóra, Triber Viktor, Kiss Flóra összetételű csapat pedig az ötödik helyen végzett. A megmérettetésre Pirger Attila 4. dan és Bendes Attila 3. dan készítették fel a csapatot.

Az SRSE-versenyzők vasárnapig Csesztregen készülnek a következő szezonra, melynek legfontosabb állomása a lübecki világbajnokság lesz.

– Edzőtáborunk, ahol övvizsgát is tehetnek versenyzőink, nagyon jó alapot jelent a felkészüléshez. Reméljük, hogy Németországból is olyan elégedetten térhetünk majd haza, mint a mostani EB-ről. Ennek érdekében keményen készülünk, mint ahogy az elmúlt hónapokban is – összegzett Pirger Attila szakosztályvezető.

Felső sor, balról: Bátorfi Dóra, Varjas Vidor, Triber Viktor, Király Levente. Alsó sor: Triber Simon, Grubits Ferenc, Kiss Flóra.

Fotó: SRSE