Újabb szakosztállyal bővült a soproni egyetemi sportklub. A SMAFC Kerékpár Club vezetői és tagjai közösséget, eredményeket hoznak magukkal, és szélesre akarják tárni a kerékpárosok előtt a lehetőségek kapuit.

A 2018-ban alakult Superior Team Sopron tagjai a kezdetektől szerettek volna igazán soproni kerékpáros klubbá válni – most végre teljesült a vágyuk. A kerékpáros csapat eddig egy budapesti egyesület regionális klubjaként edzette és versenyeztette főként gyermek- és serdülőkorú tagjait. Az évek során azonban folyamatosan szembesültek a hátrányokkal: nem tudtak helyi támogatásokra pályázni, kiestek az őszi sportágválasztó adta lehetőségekből, elestek szponzorációktól. A jövőben viszont SMAFC Kerékpár Clubként folytatják.

A SMAFC kerékpáros szakosztálya minden tekintetben nyitni szeretne gyerekek és felnőttek irányába egyaránt, túrákkal a hobbiból és az egészségük érdekében bringázók felé, toborzókkal, nyílt napokkal azok irányába is, akik a folyamatos fejlődésre voksolnak és a megmérettetéstől sem riadnak vissza.

"A klub gerincét gyermek sportolóink adják, akik heti három, négy alkalommal is edzenek. Eddig korosztályos versenyeken indultunk, de a jövőben három szakágban – mountain bike, országúti és cyclo-cross – is tartunk edzéseket, és a gyermekek mellett felnőtteket is várunk szakosztályunkba. Terveink között szerepel, hogy már az ősz folyamán több versenyre is nevezünk, és ami talán szélesebb érdeklődésre is számot tarthat: szabadidős programok egész sorával igyekszünk népszerűsíteni a kerékpározást" – mondja lelkesen Rosenmayer András, a klub vezetője, aki Horváthné Varga Kittivel együtt edzői feladatokat is ellát.

"Nagyon bízunk abban, hogy soproni sportegyesület tagjaként könnyebb és eredményesebb lesz a működésünk és így tényleg a fejlődésre fókuszálhatjuk az energiáinkat. Az egyesületnek és Horváth József elnöknek köszönhetően már most is sok ígéretet kaptunk: csapatruházat, beltéri edzések lehetősége, versenyeztetés, utaztatás..." – fogalmaz Rosenmayer András, aki az őszi sportágválasztókig és az iskolai nyílt napokig is örömmel látja az érdeklődőket heti kétszer az Erzsébet-kertből induló edzéseken, vagy a csapat technikai bringaparkjában. Sportolóik számára augusztusban már az új egyesületnél folytatódnak az edzések, és bíznak abban , hogy sikeres, új időszámítás kezdődik a soproni SMAFC Kerékpár Clubnál.

"Nagy örömünkre szolgál, hogy olyan lelkes csapat csatlakozott hozzánk, amelyben a tagoknak szívügye a kerékpársport. Ez már a legelső találkozáskor is látszott, és mivel korábban a kerékpáros szövetség részéről is érkezett megkeresés az egyetem felé, úgy gondolom, mindenképpen gyümölcsöző lehet a kapcsolat – mondta Horváth József, a SMAFC elnöke.